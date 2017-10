Castelló acoge el único proyecto contra la violencia de género con voluntarias que fueron víctimas

«Juntes». Así se llama el pionero programa contra la violencia de género de Castelló en el que las víctimas pasan a ser las voluntarias que ayudan a las mujeres que están siendo maltratadas. Se trata del único plan de estas características en todo el país. Está impulsado por Cruz Roja y cuenta con el soporte económico del Ayuntamiento de Castelló y el Consell. La responsable de Juntes, Adela Moliner, explicó ayer en el acto presentación que tuvo lugar en la Universitat Jaume I (UJI) que la idea surgió a raíz del servicio telefónico de Atención y Protección a Víctimas de violencia de género (Atempro). Se dio la circunstancia que una voluntaria de Cruz Roja necesitó de este servicio y manifestó la necesidad de ofrecer «algo más» que un terminal. «Demandaba un acompañamiento, y un acompañamiento de alguien que hubiera pasado por lo mismo que ella», apuntó Moliner.

Fue entonces cuando se planteó la posibilidad de que fueran las propias mujeres que habían sufrido maltrato las que ayudaran a otras víctimas, una vez superado el proceso. «No nos gusta hablar de víctimas. Son mujeres resilientes que ayudan a otras», puntualizó la psicóloga del programa, Cintia Tiano.

La mujeres resilientes que deciden hacerse voluntarias se encargan de acompañar a las mujeres que están pasando por un proceso de violencia de género yendo con ellas a juicios, consultas médicas, al colegio a por sus hijos y quedando con ellas para hablar. El objetivo es apartar los miedos a la soledad y el desamparo de las víctimas de violencia de género, además de fortalecer a las mujeres que ya lo han superado y quieren ayudar. Cabe señalar que las voluntarias que también fueron víctimas siguen asistiendo a un programa de seguimiento para comprobar que el acompañamiento a otras mujeres no les está afectando y no les hace remover situaciones superadas. Actualmente, el programa Juntes lo componen 13 voluntarias (la mayoría resilientes).



Falta de formación

La psicóloga del programa «Juntes», Cintia Tiano, y su responsable, Adela Moliner, apuntaron la necesidad de que los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil reciban una correcta formación en igualdad para evitar situaciones como posponer la interposición de una denuncia porque la mujer acude fuera de horario. «La violencia de género es un proceso muy complejo y lo peor que puede pasar es que la mujer se arrepienta de poner la denuncia, y eso pasa. Por eso la formación es tan importante, porque no es solo ir a poner la denuncia. Es la denuncia, el miedo, el arrepentimiento,... Los agentes tienen que entender que si se retira una denuncia no es porque no pasó sino que es una reacción que forma parte de este desafío», explicó Tiano.

Por último, Moliner apuntó que «cuando vienen al programa a veces no pueden ni hablar pero después de un tiempo llegan a sonreír, y eso es maravilloso». «El proceso es muy largo pero un día acaba y sigues viviendo tu vida, y con ellas. Juntas, todas», concluye una resiliente.