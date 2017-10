El incendio en un solar de la zona urbana de Novenes de Calatrava de Borriana es un claro aviso a la falta de responsabilidad de la concejalía de vía pública. No es la primera vez que en esta zona se produce un incendio, ni será la última si no se toman medidas para que estos solares en zona urbana cuenten con una limpieza, la cual impida que los arbustos superen en ocasiones los dos metros de altura.

El pasado lunes, día en que se produjo el incendio al lado del instituto Llombai, zona de Novenes de Calatrava, se podía apreciar cómo las hierbas ocupan parte de la acera, y en el estacionamiento de un camión como los arbustos alcanzaban la altura de la caja del camión.

No es la primera vez que en esta zona del municipio hay incendios y son muchas las ocasiones que vecinos de la zona han presentado escritos al ayuntamiento pidiendo la limpieza de los solares, de una parte por la prevención de incendios como el que se manifestó el pasado lunes, de otra por los mosquitos y ratones que en estos solares urbanos se concentran entre los matorrales. Siempre nos acordamos y lamentamos cuando ocurren desgracias de la falta de prevención, en esta ocasión la falta de limpieza. Y es que el ayuntamiento puede obligar que los propietarios adecenten los terrenos para evitar males mayores, de no hacerlo la responsabilidad no recae tan directamente sobre el propietario.

La mayoría de solares están vallados, a pesar de ello, en algunos solares los arbustos ocupan parte de la acera, en estas circunstancias se podría considerar falta de limpieza en vía pública.

Tal como está la situación por la falta de lluvias, mantener en el estado actual en que se encuentran algunos de los grandes solares en la zona de Novenes de Calatrava, es un riesgo del que al parecer nadie se da cuenta hasta que no ocurre una desgracia. Vecinos de la zona manifestaban que había unos niños jugando, a pesar de que el espacio está vallado, pero el riesgo es el mismo porque los arbustos están pegados a las vallas y los hay que las superan. Hay que considerar que el que no haya pasado desgracia alguna es más bien cuestión de suerte, la misma que se ha tenido con la vaca Rebeca.

En este caso, han pasado más de cuarenta días y aún no se sabe nada, aunque algunos aseguran que ha sido pasto de alguna barbacoa, Rebeca tampoco ha causado daños personales, en un término municipal en el que la gente transita con vehículos frágiles o simplemente pasea. En este caso la responsabilidad no se le puede cargar a la concejal de fiestas. Su función no es la de vigilar el trabajo de los ganaderos cuando están en la plaza, para esta función hay gente contratada la cual debe asumir la responsabilidad.