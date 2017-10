l'exemple expansiu del món faller

recuperar la presència viva de la pilota valenciana en els pobles, ampliar la seua base social, hauria de ser una de les tasques prioritàries de les institucions locals, provincials i autonòmiques. A vegades ens recreem a pensar l'amplíssima activitat d'este esport, presumim de més de dos-cents clubs i d'un muntó de competicions en les distintes modalitats. I, no obstant això, convé recordar que són molts més els municipis valencians que van donar l'esquena a este esport que els que l'han recuperat. Només cal veure el llistat de poblacions representades en les distintes competicions per a comprovar amb una certa melancolia un clar estancament en el nombre d'incorporacions.

No és fàcil recuperar este esport allà on es va abandonar en la funesta dècada dels anys seixanta quan l'accelerat canvi de costums, el disseny de les noves edificacions i l'aparició massiva de l'automòbil van obligar a abandonar la pràctica del joc en el carrer. Són massa anys, diverses generacions per als que este esport és un llunyà record dels vells aficionats.

En eixe panorama que no convida a l'optimisme apareix una nova competició que pot obrir l'angle perceptor. Veu del sempre actiu món faller. Després de consolidar la competició de la Junta Central Fallera de la capital valenciana es proposa una competició que s'estenga per diverses juntes locals de distintes comarques.

Una vegada més, la mà de Juan Contreras apareix en eixe propòsit expansiu. Porta mesos gestant-se i finalment es muntarà un torneig en que s'han inscrit equips procedents de pobles on encara hi ha presència viva d'este esport com a Sueca, Sollana, Oliva, Pobla de Vallbona, Torrent, Godelleta i Carlet, però on veiem representació de Xàtiva, la qual cosa suposa tota una novetat.

Les distintes comissions falleres d'estes poblacions s'han compromés a impulsar este esport entre els seus afiliats. Això és ampliar la base social; això és pensar a engrandir el seu espectre; obrir les seues fronteres clàssiques a noves gents.

Torrent acollirà el dia 3 de novembre l'acte de presentació. Es jugarà en els trinquets de Vilamarxant, Sueca i Godelleta. La final es reserva per al trinquet de Torrent. I després de comprovar que quan hi ha idees és possible portar-les a cap simplement amb bona voluntat, caldrà preguntar-se si no convindria parar-se, reflexionar i pensar com desenrotllar un pla estratègic que tinga com a objectiu l'expansió social; augmentar el nombre de practicants. Anar més enllà d'on ja estem.