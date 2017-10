Un partido «importante» pero no «definitivo»

El defensa italiano del Villarreal, Daniele Bonera, consideró que hay que «darle la justa importancia» al partido de esta noche ante el Slavia de Praga en un encuentro que «no es definitivo» y en el que el equipo no debe «tener prisa». «Es un partido clave para poder ponerse bien en el grupo. No es definitivo y no tenemos que tener prisa. Es importante pero tenemos que darle la justa importancia, aunque tengamos una buena oportunidad mañana (hoy para el lector)», aseguró Bonera.

El rival del Villarreal será un Slavia de Praga al que tienen «mucho respeto» por ser un equipo «fuerte físicamente y con jugadores habilidosos que compiten». «Juega siempre Liga Europa y es importante. Cuando juegas este tipo de partidos, conoces poco a los rivales, pero el entrenador ha estudiado qué nos puede ayudar», reconoció.

Para conseguir la victoria, el italiano entendió que es fundamental que su equipo conserve una «idea clara de juego cada partido, independientemente del rival». «Estamos motivados y el partido en Israel y las dos victorias en Liga nos dan confianza», concluyó.