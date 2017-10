Castelló propone incrementar el espacio protegido del Desert de les Palmes

El Ayuntamiento de Castelló propuso este miércoles en la junta rectora del Parque Natural del Desert de les Palmes estudiar la ampliación de la superficie protegida para incluir la zona situada al norte y al oeste del paraje del ermitorio de la Magdalena y completar así la protección en la falda de la montaña en el término municipal de la ciudad.

Se trata de una propuesta planteada en el equipo de gobierno desde los estadios iniciales del proyecto de redacción el Plan General de Ordenación Urbana, hace aproximadamente un año, según indicaron fuentes municipales. En este sentido, el delegado del Ayuntamiento de Castelló en la junta rectora del parque, el concejal Enric Porcar, aseguró sentirse «muy satisfecho» por la aceptación entre los miembros de la junta de esta propuesta, aunque apuntó que de momento es un esbozo y que tanto los técnicos como el resto de ayuntamientos, como la Generalitat y las entidades de gestión tienen que perfilar a partir de ahora.

Cabe apuntar que el espacio actualmente protegido bajo el paraguas del parque es mínimo en lo que afecta el término municipal de Castelló. Tan solo pertenecen al parque natural un pequeño reducto de la Roca Blanca y el entorno inmediato del ermitorio de la Magdalena.

Respecto a las consecuencias de ampliar la protección, Enric Porcar indicó que la intención inicial es que «los usos actuales se puedan seguir realizando, tanto las rutas en bicicleta o a pie, como la caza o la agricultura». A este respecto, manifestó que «el uso del parque es muy deportivo y quien vaya ahora por las sendas en bicicleta, lo podrá seguir haciendo, pero habrá que decidir por cuales sí y por cuales no, aunque la mayoría están marcadas y se podrán seguir usando». Así mismo, el concejal manifestó que la protección no afectará a la zona residencial porque no está pensado llegar hasta esa cota.

De hecho, Porcar adelantó que «la idea es poner más recursos, tanto económicos como humanos, para proteger y vigilar el patrimonio natural». El edil indicó que desde hace algunos meses se han hecho reuniones con la actual directora del parque, Gloria Romero, al objeto de perfilar la propuesta y tantear la postura de los actores implicados en el desarrollo y la conservación del espacio natural.

En el plano administrativo, tras extender la propuesta al resto de miembros de la junta rectora este pasado miércoles, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló va a aprobar de manera formal la solicitud e iniciar así el proceso.

En la actualidad el Parque Natural del Desert de les Palmes ocupa una superficie protegida de 3.200 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol y Castelló de la Plana y en su junta rectora participan dichos consistorios, además de La Generalitat a través de la conselleria de Medio Ambiente y grupos ecologistas, de cazadores, agricultores, etc. La declaración de protección del parque se aprobó en octubre de 1989 y en ella se resaltó el interés ecológico, paisajístico y recreativo del entorno del Desert de les Palmes. Además del desert, Castelló también cuenta dentro de su territorio con el Parque Natural de les Illes Columbretes.