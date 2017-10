El 10 % de los estudiantes de la UJI sufre la falta de Cercanías a Vinaròs

Entre un 10 y un 15 por ciento de los estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló padecen la falta de Cercanías a Vinaròs y la escasa frecuencia de las conexiones actuales. Una situación que, según denunció ayer el presidente del Consell del Estudiantat, Jorge Ribes, «se arrastra desde hace diez años». Es por ello que Ribes ha iniciado una rueda de contactos con diferentes político para que pongan una solución cuanto antes. «Aquí el problema es la palabra competencia. Realmente es una cuestión del Gobierno central pero se podrían buscar otro tipo de medidas y no recurrir a la falta de competencias para lavarse las manos», añade el portavoz de los universitarios. Ribes reprochó una falta de «empatía» hacia quienes no padecen esta problemática y que evidencia el «precario» sistema de transporte universitario.

El portavoz de los estudiantes explicó que hay dos perfiles de afectados. Uno, los universitarios que se quedan en Castelló y que van a sus pueblos los fines de semana y los que van y vienen todos los días.

«En el primer caso sufren aglomeraciones e, incluso, como ocurrió el pasado fin de semana, hubo quienes se quedaron sin poder subir al tren. En el otro caso, no hay Cercanías y solo pasan cuatro trenes de ida y de vuelta», añade Ribes. El presidente del Consell añade, además, que la precaria situación del transporte incluso a afectado en la asistencia a los exámenes y apuntó la posibilidad de que los ayuntamientos, independientemente del color político, presenten mociones para hacer presión al gobierno central.



Escasez y mala calidad

Ribes, en una reunión con el diputado socialista por la provincia de Castelló, Artemi Rallo, insistió en que los alumnos de la UJI que son usuarios de Renfe «tienen el doble problema de la escasez de frecuencias y la mala calidad del servicio». Por ello cree que «los distintos sectores de las comarcas del Norte deberían hacer un frente común para obligar al Gobierno de España a adoptar alguna solución que ayude a paliar este problema a corto plazo».

Ribes pide «unas frecuencias dignas que permitan que los alumnos puedan llegar a Castelló por la mañana y volverse a sus poblaciones de origen a medio día y por las tardes».

No obstante, el presidente del Consell de l'Estudiantat también exige soluciones para los alumnos que se quedan entre semana a vivir en Castelló pero se marchan a sus pueblos los fines de semana, «para que no se vuelva a producir un caos como el del pasado domingo cuando, a la finalización de un puente, el último tren de Renfe dejó en el andén a pasajeros a los que no se permitió subir a los vagones, a pesar de haber abonado el correspondiente billete».