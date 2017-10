Dani García: «Es muy complicado decirle no al Castellón»

A partir de mañana se sentará en el banquillo para asesorar al preparador de Bocairent. «Me une una buena amistad con Frank Castelló y sé que estaré muy a gusto a su lado en este nuevo proyecto», destacó. Esta es la primera vez que ha recibido un ofrecimiento por parte del club de la capital de la Plana, por eso no se ha pensado demasiado la respuesta ante la oferta recibida. «Es muy complicado decirle no al Castellón y cuando me lo propusieron apenas tarde en contestar afirmativamente», agregó.

Como él mismo reconoció, también habló Dani García del hecho de que con Frank Castelló «comparto casi todo, coincidimos en muchas cosas. Un segundo entrenador lo tiene que compartir casi que todo, pero no todo porque si lo compartes todo de poca utilidad le serviría. Mi labor será la de ayudarle a pensar, a ver las cosas de otra forma, A descargarle de trabajo durante los partidos. A veces necesitamos dos ojos más».

Sin lugar a dudas, la presencia de Dani García en el equipo le servirá de apoyo al actual entrenador del plantel albinegro.