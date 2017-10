La Fiscalía no investiga el cierre del centro de Segorbe por falta de información

La Fiscalía de Castelló no investigará las presuntas irregularidades detectadas durante una inspección en el centro de menores La Resurrección de Segorbe por la «falta de datos» y la «antigüedad» de los hechos denunciados. Así lo confirmó el fiscal jefe, José Luis Cuesta, que indicó que dentro del expediente gubernativo realizado para «reflexionar» sobre el cierre del centro «no vimos motivos para abrir diligencias de investigación penal».

Las anomalías trasladadas por Igualdad a la Fiscalía de Menores incluían «indicios de maltrato» y la administración de «poca comida y caducada» a los niños y niñas residentes en las instalaciones, clausuradas el pasado mayo.

«Se trata de hechos concretos sobre los que no tenemos datos; no es que no viéramos indicios de delito, sino que la información para poder actuar es insuficiente», dijo Cuesta.

Tampoco aporta los detalles necesarios la ampliación de datos solicitada a la Conselleria sobre el informe original, han indicado desde el ministerio público, que en su decisión de no abrir investigación penal apela también a la antigüedad de los hechos denunciados. «Eran situaciones ocurridas hacía más de un año que podrían haber prescrito ya», añadió.