«No estamos para obligar o prohibir la entrada a Santa María en la romería»

Castelló afrontará en noviembre y diciembre su cuarto congreso de la Magdalena para repensar el futuro de las fiestas. Ya se han apuntado 451 personas. El ayuntamiento confía entre otros objetivos, en acabar con la posible instrumentalización política.

Usó atiende a Levante de Castelló en el Palau de la Festa. A un mes de que se celebre el congreso resalta la importante acogida que ha tenido entre los colectivos festeros y asociaciones de la ciudad.

¿Por qué es necesario el congreso?

Para aunar las propuestas, sentimientos y necesidades de los colectivos. Las fiestas son un objetivo de ciudad y deben ser construidas por todos los colectivos implicados, también por gente que en principio no está relacionada con las fiestas pero que tiene algo que aportar. Se trata de buscar una construcción colectiva para evitar, entre otros objetivos, la instrumentalización política que considero que no debe estar presente.

¿El objetivo es poner fin a la instrumentalización política?

Es uno de los fines, pero no es el objetivo último, que es generar esa posibilidad de espacio, de diálogo y construcción compartida para sentar las bases de las fiestas del futuro.

¿El gobierno municipal tiene una estrategia para aplicar las resoluciones del congreso?

El gobierno primero verá qué quieren los ciudadanos de las fiestas en el congreso, que marcará las líneas futuras tanto al actual equipo como a los futuros.

¿Es posible llegar a un consenso?

Si, es uno objetivo y es mi obsesión. Cuando vas a un diálogo tienes que ser honesto en lo que propones y solidario en el sentido de que uno explica su necesidad pero también ha de escuchar al otro. Y entre las diferentes necesidades se construye algo maravilloso. Olvidémonos de egoísmos y de dividir las fiestas.

El PP ha presentado una comunicación en la que propone despolitizar las fiestas...

Dentro del comité organizador no he participado en la lectura de comunicaciones, no sé cuáles se han presentado; no quiero estar implicada para que nadie diga que intento manipular. De todas maneras, considero que cualquier ciudadano tiene libertad para presentar comunicaciones; siempre que sean buenas para el futuro de las fiestas y no se utilicen las mismas como un instrumento partidista bienvenidas sean.

¿Cree que las fiestas están politizadas?

Nunca he utilizado las fiestas como un instrumento partidista.

¿Piensas que los ejecutivos del PP sí lo hicieron?

Bienvenidas sean las opiniones para construir un fin común, no voy a entrar en conflictos.

El grupo popular defiende que se recupere la entrada a la concatedral en el de la romería...

Este año, de la comitiva oficial entraron los que quisieron. No estamos aquí para prohibir ni obligar a que entre en la concatedral.

¿Cómo marchan las relaciones con la Junta de Festes?

Como siempre; colaboramos para hacer unas fiestas magníficas.

¿Ha habido este año desfase en el Patronat de Festes?

Este año cerraremos sin desfase; y el año pasado también conseguimos acabar el ejercicio con superávit.