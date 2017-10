Acabo la semana desbordada por las numerosas muestras de afecto que he recibido coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Es imposible contestar todos los mensajes de apoyo que me han llegado en estos días, por lo que aprovecho estas líneas para agradecer tanto cariño recibido y recordar que el trabajo sigue, que la gestión municipal no entiende de fechas y que los vecinos necesitan respuestas a sus peticiones.

El calendario avanza y con él llega, por fin, la esperada ampliación del Centro de Formación. La antigua escuela taller en nada se parece al viejo edificio. Las obras ejecutadas han convertido una de las naves en un espacio profesional y moderno donde por primera vez el alumnado podrá estudiar Administración. No olvidemos que hasta ahora la escuela taller quedaba relegada a labores muy prácticas como la cerámica, la jardinería o la albañilería.

Esta oferta se mantendrá el próximo curso pero hemos estimado conveniente ampliar los campos de estudio, ahora con mayor reconocimiento para tras la certificación, y buscar salidas profesionales a un sector de la población que puede enfocar su futuro laboral hacia la Administración.

Si he comenzado este texto agradeciendo el afecto recibido en estos días, es necesario que en este punto reconozca el valor de la opinión pública y la participación ciudadana como motores de la democracia. No en vano, fueron los vecinos quienes con sus votos durante los presupuestos participativos de 2017 eligieron la ampliación de este espacio como la inversión más necesaria.

Gracias a ellos, los alumnos de albañilería construirán parte de la ampliación del centro durante el año que trabajarán con nosotros, al tiempo que se forman, gracias a una inversión de la Generalitat Valenciana de 389.000 euros, la máxima que podíamos esperar. Así ejecutaremos la segunda fase de mejora de un centro que ya es una referencia debido a las mejoras llevadas a cabo tras años de abandono y degradación.

Los fondos que reservamos a principios de año para esta inversión se mantienen intactos. Las arcas municipales están saneadas para llevar a cabo la gestión con responsabilidad y así seguirá siendo en 2018. Desde 2014 hasta ahora la deuda municipal, la que contrató el Partido Popular en forma de préstamos con los bancos, ha caído de 6,8 a 3,2 millones de euros. Gracias, en este caso, por enseñarnos lo que no hay que hacer.

Comprometer inversiones y fiar el futuro a pagar intereses con los impuestos de los contribuyentes no nos parece una buena opción. Por ello, sólo en este mes de octubre hemos amortizado más de un millón de euros de uno de los créditos que nuestros predecesores en el gobierno municipal firmaron para pagar la sentencia por la tasación incorrecta de los terrenos expropiados en la avenida Generalitat.

Gracias a la política económica aplicada por el equipo que dirijo, el Ayuntamiento asumirá los costes de las obras del vertedero sin que esa subida del canon de Reciplasa repercuta en el recibo de la basura de los usuarios. Seremos capaces de aplicar por primera vez bonificaciones a los conductores de vehículos híbridos y eléctricos, ampliaremos el calendario de pagos para facilitar las gestiones a los vecinos, crearemos el primer bono cultural para acercar el acceso a la programación a todos, reduciremos tasas deportivas? Tenemos muchos planes como para caer en el pesimismo. Seguimos adelante.