El líder mide el nivel real del Castellón

La Liga avanza y se empieza a poner de verdad seria para el Castellón. El líder Atlético Levante mide esta tarde el nivel real de los albinegros, que disfrutaron de un plácido arranque de temporada y atraviesan ahora un tramo del calendario de lo más exigente. Los de Frank Castelló rozaron la victoria en la visita a Elda, pero cedieron el empate en el tiempo de añadido. Tras descansar el pasado fin de semana, necesitan ahora un triunfo para volver cuanto antes a las plazas de promoción de ascenso.

Enfrente le espera al Castellón uno de los grandes favoritos al ascenso. El Atlético Levante atesora una sugerente mezcla de juventud y veteranía, bañada siempre con la dosis de calidad de superior categoría. El exalbinegro Paco López dirige desde el banquillo al filial granota, que ha tomado el liderato al encadenar tres victorias consecutivas. La clase de Manu Viana, el tempo de Javi Llor y el olfato de Álex Cortell y Juan Delgado son algunas de las amenazas que deberá lidiar el Castellón. El Atlético Levante ha rendido hasta ahora, eso sí, mejor en casa que a domicilio. De visitante solo ha ganado un partido en lo que va de temporada.

El Castellón, al contrario, se ha hecho fuerte en Castalia con una única y dolorosa excepción. La inesperada derrota ante el Almazora ensucia el balance de resultados de los albinegros en casa. Ha ganado todo lo demás, a Buñol, Villarreal C y Rayo Ibense. En todos esos partidos marcó el delantero David Cubillas.

El 9 del Castellón es uno de los fijos en el once. A tenor de lo ensayado durante la semana, Cubillas será la referencia ofensiva, en un once que será continuista respecto al que fue de la partida en Elda. Guinot escoltará a Marenyà y Forner en la medular, y Serra y Nico optan a seguir de inicio en las bandas. En defensa, una vez solventado en susto la lesión del lateral Luismi, la incógnita está en la izquierda. Si el lateral Kike Ferreres, duda hasta última hora, llega a tiempo, podría desplazar al zurdo Juanjo a posiciones ofensivas. Frank podrá contar con el recuperado William, opción para la mediapunta, pero son bajas, al no estar aún en condición óptima de forma, el extremo Iván Sales, el central Arturo Navarro y el lateral Abraham Peleteiro.

Estreno

En la cita se estrenará Dani García, el nuevo segundo entrenador del Castellón. Se espera que Castalia roce los diez mil espectadores y la afición vuelva a ser un factor a tener en cuenta. El equipo está con el gancho, haciendo la goma con la cabeza, y el partido se antoja uno de esos capaces de virar dinámicas y cambiar temporadas. Si el Castellón gana Frank alcanzará la primera de las metas de cualquier entrenador albinegro: sobrevivir al temido octubre. Será el segundo año que lo consigue, rompiendo estadísticas locales.