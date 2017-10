El Roda debe prolongar su buen momento como local ante el Silla

El Roda, que como local no conoce la derrota, recibe esta tarde a un Silla que llegará herido en el orgullo tras la derrota del domingo pasado en casa contra el Villarreal C. Mientras, el equipo gualdinegro de Pepe de la Sagra tiene su asignatura pendiente como visitante, porque todavía no ha sido capaz de ganar un partido, pero como local es otra cosa. El conjunto gualdinegro lo ha ganado todo hasta el momento, salvo el empate cedido ante el Castellón (1-1). Su buena actuación en la Ciudad Deportiva Pamesa le permite estar situado en la parte templada de la tabla.

Y por eso, para seguir en la zona medio-alta de la tabla clasificatoria, en casa los de Pepe de la Sagra no pueden fallar. El Roda dispone de prácticamente todos sus efectivos para hacer frente a la escuadra valenciana, al no haber ni lesionados ni sancionados. Todo apunta a que el técnico de los vila-realenses volverá al doble pivote con Borja Gómez y David Karg.

Por su parte, para este enfrentamiento contra el Roda, el Silla va a recuperar tres futbolistas que no pudieron jugar por sanción en el último compromiso liguero como en el caso del Marcos Blázquez, Joan Onrubia y Jesús Silvestre. Tres puntales para el equipo valenciano que llega escocido después de perder el minuto 90 el pasado fin de semana con un clamoroso error de su portero frente al segundo filial del Villarreal, que posiblemente le cueste la titularidad, y regresé Lucas Parra en su lugar. Los valencianos se encuentran a sólo dos puntos de los puestos de descenso, por lo que es básico que empiecen a sumar puntos si no quieren verse en problemas demasiado pronto.