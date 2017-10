El Castellón cae víctima de sí mismo

Frenazo a frenazo el Castellón se aleja del liderato, ya a ocho puntos, y erosiona la confianza, tanto propia como la de la grada. Ayer cayó contra el líder, un Atlético Levante que se aprovechó de la debilidad mental de su rival para golpear cuando no quedaba tiempo para reaccionar. Tampoco lo fue un conjunto albinegro que se enredó con la solvencia defensiva de los valencianos y que cuando reaccionó, empujado por el aliento de una afición incansable, se sorprendió sin recursos para superar a su contrincante. Al final, El Hacen penalizó con un tanto en el descuento la racanería de los albinegros que, vuelven a perder puntos en el descuento, como ya sucedió ante el Almazora y el Eldense.

Después de prometer durante toda la semana un duelo en la cumbre entre dos equipo llamados a pelear la primera plaza del grupo, al final ambos conjuntos mostraron más sus carencias que sus virtudes. Los primeros 45 minutos se le escaparon a Castellón y Atlético Levante atenazados por las dudas, penalizados por las imprecisiones, y lastrados por su nula capacidad de generar peligro en la puerta rival. Al menos se le agradeció a los de Paco López que no se encerraran atrás, a la espera de desesperar a su rival. Fueron los dominadores del primer acto, pero no tuvieron el criterio suficiente para generar peligro real.

En la lado de los albinegros, Frank Castelló apostó por Guinot como hombre libre, por detrás de Ximo Forner y Marenyà, y delante le dio carrete a Nico-Pascual Leone que acompañó a Cubillas en la parcela ofensiva. Pero tanto el estadounidense como el castellonense permanecieron virtualmente inéditos en el primer acto. Evidenciaba su desesperación Cubillas que, al estrellarse siempre contra la muralla defensiva azulgrana, terminó protestando cada jugada, en busca de algo sobre lo que verter su frustración. Una muestra de que la sala de máquinas no carburaba.

Del lado visitante, mucha seriedad y corrección, apenas errores en defensa, pero también falta de creatividad. Sin desborde, ni capacidad de armar la contra, los acercamientos del Atlético Levante se limitaron a intentonas de lobos solitarios. En el minuto 12, Juan Delgado concluyó con disparo alto una jugada por banda de Manu Viana, y en el 23 Kaiser remató de espuela un saque de esquina, con lo que obligó a intervenir a Zagalá. Al filo del descanso, una jugada personal de Cortell, que se deshizo de Luismi y Enrique en la línea de fondo, terminó con un duro disparo. Zagalá despejó.

Los locales apenas inquietaron a Olmedo con un saque de falta demasiado alto de Juanjo en el minuto 23. Sobre el 40, se pidió penalti sobre Nico que intentó rematar entre dos defensa un balón colgado por Cubillas. La demanda no tenía mucha fe, como en general el juego albinegro de la primera mitad.



Mejoría local, mazazo visitante

Remontó algo el nivel en la reanudación. No fue tanto por la calidad del juego, como por el impulso de Castalia. La grada jaleó a los albinegros que, prácticamente por obligación, mejoraron sus prestaciones. El equipo de Frank Castelló se hizo con el dominio del esférico, pero no les bastaba con los aplausos y los gritos de la grada para anotar. Marenyà, en la primera del segundo acto, apuró línea de fondo para lanzar un centro al que no pudo llegar Cubillas.

Las más claras del Castellón tardaron en producirse. Sobre la media hora de esta segunda mitad, una contra iniciada por Marenyà con un pase largo a Serra, se vio ralentizada por éste. Cuando se la dio a Cubillas, no pudo rematar por la oposición de la defensa visitante. En el minuto 72, uno después, Marenyà lanzó un duro disparo desde el interior del área que despejó Olmedo. En el saque de esquina posterior, Cubillas ejecutó un cabezazo que murió en las manos de Olmedo.

Los azulgranas, agazapados, esperaban dar un zarpazo definitivo. Casi llegó con dos incorporaciones de Manu Viana por la izquierda, pero su primer centro fue conjurado por Enrique, y su disparo en el 84 lo sacó Zagalá, a pesar de que le botó delante. Entonces, cuando todos se conformaban con el empate, un córner mal defendido terminó con un disparo del Atlético Levante desde la frontal. Rechazó el guardameta local, pero El Hacen castigó al Castellón y desató la tormenta.