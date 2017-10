«Tenemos mucho fondo de armario, el problema es que está en la grada»

Contrariado. Con gesto serio. Así compareció en sala de prensa el entrenador del Castellón, Frank Castelló, escocido por la derrota a última hora contra el Atlético Levante. Al igual que ante el Almazora, cuando también se perdió en el descuento, y similar a lo sucedió en Elda, donde el Eldense logró en el empate en el tiempo de añadido. Y lo que más duele es que ayer la derrota llegó tras ser mejores que el rival en la segunda mitad del duelo.



Torre Levante como un duelo que pueda marcar su futuro. Preguntado por si el equipo está obligado a ganar en Orriols, respondió que el Castellón siempre sale a ganar. Siempre vamos a todos los campos a ganar, por supuesto, porque somos el CD Castellón».



«El equipo no trabaja mal»

El medio del Castellón, Ximo Forner, se encargó de valorar la derrota en sala de prensa. El almenarense comentó que «hemos visto lo que ha pasado. Es mala suerte. No pienso que el equipo trabaje mal o que no compita. Lo que sucede es los últimos minutos se nos están atragantando». Además, afirmó que «hemos sido mejores que el contrario en la segunda parte, pero no hemos encontrado esa recompensa».

Forner también señaló que «ahora mismo, en el equipo, todos estamos muy jodidos, pero al final la vida te da mucho palos, y todas las veces que te caes hay que seguir con la cabeza alta. Lo digo desde hace mucho tiempo; hay que tener tranquilidad. La Liga es muy larga y vamos a seguir luchando».