Manolo Reina priva a un gran filial de puntuar

La primera derrota del Villarreal B llegó en el campo del líder Real Mallorca. Un encuentro que en el primer tiempo pudo haber acabado con un claro 0-2, pero gracias a las atinadas intervenciones del veterano portero Manolo Reina se llegó con el 0-0 inicial. A los cinco minutos de empezar la segunda parte Lago Júnior adelantó a la escuadra balear en el marcador y, a partir de ahí, el equipo de Vicente Moreno jugó con los tiempos del partido. El equipo bermellón es más líder tras esta victoria y salió vencedor del duelo de invictos.

No le tembló el pulso al entrenador jienense Miguel Álvarez. Tres cambios en el once respecto al equipo que presentó ante el Formentera. Los sacrificados fueron el lateral izquierdo Enric Franquesa, sustituido por Álex Quintillá, y los delanteros Darío Poveda y Simón Moreno. Sus puestos fueron ocupados por Adriá Dalmau y por Manu Morlanes, que fue titular por primera vez. Un centro del campo muy poblado para no pasarlas canutas ante un tremendo rival que en su campo es una máquina de hacer fútbol y marcar goles.

Por su parte, el Mallorca puso la directa desde el pitido inicial, y empezó a intentar hacer daño. El partido arrancó con un equipo balear que quiso llevar la iniciativa, pero el balón era para el filial amarillo. De hecho, en los veinte primeros minutos los villarrealenses controlaron el partido. A los tres minutos, un trallazo de Chuca lo sacó el portero Reina, y en el minuto 19 una jugada entre Manu Morlanes y Leo Suárez acabó con un fuerte y lejano chut del argentino que el meta local controló en dos tiempos. El Mallorca lanzó por primera vez en el minuto 22 con un tiro de Abdón Prats, que atajó Diego Fuoli.

Pasaban los minutos y si el Villarreal B no estaba por delante en el marcador era gracias al magnífico portero Manolo Reina que evitó otra vez el 0-1 en el minuto 25 con un buen lanzamiento de Chuca que el arquero rechazó y luego Xisco Campos sacó bajo los palos. El filial era el dominador. Tenía su mérito teniendo en cuenta que enfrente estaba el intratable líder que en su campo lo había ganado todo. El primer tiempo acabó con el cuarto paradón de Reina a tiro de Leo Suárez, con una espectacular pañolada para el colegiado catalán.

La segunda parte arrancó con un Mallorca mucho más intenso. En el minuto 47 el trallazo de Ferran lo consiguió parar con acierto Diego Fuoli. Luego el protagonismo estuvo en la otra portería con paradón de Reina a falta de Leo Suárez. Se sacó, se montó la contra y el balón que le llegó a Lago Júnior para marcar un gran gol. Envió allá donde no llegaba Diego. Duro golpe para los amarillos. El líder se ponía por delante en el marcador.

El tramo final no fue apto para cardíacos. El Villarreal B lo intentó con todas sus armas. El Mallorca, a la contra, buscaba sentenciar. Lo pudo haber hecho Lago Júnior en el minuto 75, pero se precipitó y no acertó. Y Darío puso el corazón en un puño a la afición local con un trallazo que salió rozando el palo derecho.