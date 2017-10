El modesto Silla frena a un Roda que se había adelantado en el marcador

El Roda no pudo pasar del empate en su feudo.

Empate con el Silla que sabe a poco a un Roda que esperaba poder sacar más del partido, aunque el rival acabó subiéndosele a las barbas y consiguió arrancarle un punto en un partido muy disputado. Una oportunidad perdida por los gualdinegros de situarse, con un triunfo, cerca de los puestos de promoción de ascenso.

En la primera parte no hubo goles, aunque la iniciativa correspondió al Roda que tuvo las mejores oportunidades. Pero el equipo de Pepe de la Sagra no supo aprovechar sus oportunidades, mientras que los visitantes aguantaron las acometidas buscando el contragolpe y las jugadas de estrategia. Al final, se marchó el primer acto sin que nadie acertara con la portería rival.

En el segundo tiempo se adelantaron los locales por mediación de Brian Triviño, pero la alegría duró muy poco, puesto que 5 minutos después Roberto volvía a poner tablas en el marcador.

A partir de aquí el Roda lo intentó, aunque dominó la posesión del balón y creó ocasiones para haberse adelantado el marcador , queya no se movería y al final se saldó con un empate que no satisface a los de Pepe de la Sagra puesto que pese al desgaste, pundonor y ocasiones, ésta vez la suerte no les acompañó para conseguir los tres puntos. Los gualdinegros continúan con este marcador en la zona templada de la tabla clasificatoria.