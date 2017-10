Mario: «Empezamos ante un rival muy motivado»

En el vestuario del Villarreal CF son conscientes de que la Copa del Rey es un torneo que no hay que dejar de lado. Los jugadores saben que hay que afrontarlo como si de LaLiga o la Liga Europa se tratara y, por este motivo, no ocultan su deseo de protagonizar una buena temporada. El torneo copero siempre se ha considerado una posibilidad real para que el conjunto villarrealense alzara su primer título, sin embargo, no se le acaba de dar demasiado bien a los villarrealenses. «Queremos hacer una buena Copa del Rey, pero no va a ser fácil ya que nos enfrentamos en esta primera eliminatoria a la Ponferradina, que es un rival muy motivado», explicaba Mario Gaspar.

El lateral diestro del submarino cree que es la motivación de los equipos de inferior categoría los que marcan estos primeros encuentros, de ahí que apuntara que «son partidos complicados por esta motivación, pero tenemos que empezar bien y eso pasa por sacar adelante el primer encuentro», agregó uno de los capitanes del Villarreal, quien no olvida que, a continuación, juegan ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano el sábado a partir de las 18.30 horas.

«Es un partido que nos ilusiona y en el que no tenemos otro objetivo que conseguir un resultado positivo y mantener la racha en la que estamos», señalaba el futbolista de Novelda, clave en la recuperación del equipo, que le ha colocado en la sexta posición de la clasificación con 16 puntos.

Esa mejoría ha llegado en parte por la actitud de los jugadores pero, sobre todo, por el carácter y el juego imprimido por el técnico Javi Calleja desde su llegada al banquillo amarillo en sustitución de Fran Escribá. Sobre el juego del equipo Mario explicó que disfrutan tanto del juego como de los resultados porque «todo se está dando bien».

El equipo de la Plana Baixa ha accedido a posiciones de competición europea tras la goleada por 4-0 ante Las Palmas, una posición que «demuestra la buena reacción del equipo en estas últimas jornadas y más tras el mal inicio y los errores cometidos en el inicio de temporada».



Plan de trabajo. El Villarreal volverá a ejercitarse hoy por la mañana, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Miralcamp, a partir de las 10.30 horas como ya hizo en el día de ayer. Tras el entrene, Javi Calleja podría ofrecer la lista de jugadores que viajarán a Ponferrada.