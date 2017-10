Oriol José: el talento que cambió Onda por Cáceres

No se lo pensó dos veces y este verano preparó las maletas y las llenó de su talento, de su ambición y de ganas de experimentar nuevos retos lejos, muy lejos de casa. Eso sí, no se olvidó de sus guantes. Como portero de extraordinario presente y de prometedor futuro, no se podía olvidar de su principal herramienta de trabajo. Se trata de José Oriol Bellés Marín (Onda, 12 de enero de 2001), joven guardameta (hasta alevín era un portentoso central que cambió por la portería) que como otros muchos jóvenes han emprendido nuevos retos. A muchos kilómetros de su familia. Dejó Onda y se instaló en Cáceres, para compaginar los estudios con el fútbol, en los juveniles A y B del Diocesano.

Allí tiene a un gran anfitrión: Álex Sánchez, lateral de Vila-real que lleva un año y tres meses pisando terreno extremeño. Compañero de equipo, además. «Álex es una persona muy grande y un buen apoyo aquí en Cáceres, él lleva una temporada aquí de experiencia y me ayudará en todo lo que pueda», dice José Oriol. Y explica las razones por las que decidió cambiar de aires: «Decidí emigrar para vivir una nueva experiencia y poder vivir el fútbol extremeño. La experiencia es buena, aunque estar lejos de la familia se hace un poco duro, pero lo llevo bastante bien», apunta el joven arquero ondense.

Formado en la cantera del Onda, tras las dos últimas campañas en el cadete Autonómico del Club la Vall, estrena etapa juvenil en Cáceres. A estas alturas de la temporada, lleva seis partidos con el Diocesano de Liga Nacional, con 540 minutos, más tres partidos en División de Honor, con 270 minutos.

Hay mucha diferencia del fútbol valenciano respecto al extremeño? «No es que haya mayor o menos nivel, simplemente es una forma distinta de ver el fútbol. Mucha afición y mucha pasión», destaca Oriol José, quien espera poder continuar ganando minutos y experiencia en el conjunto cacereño.