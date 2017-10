El Barça inicia la defensa del título con más goles que juego

El Barcelona debutó en la Copa del Rey, torneo que ha ganado los dos últimos años, y lo hizo con una victoria más convincente por el resultado que por el juego (0-3), ante un Real Murcia, de Segunda División B, que se mostró animoso en la primera parte y lo pasó bastante peor en la segunda. El Barça, con una alineación repleta de suplentes y con los jugadores del filial Aleñá y Arnáiz, dominó desde el inicio, pero su posesión no estuvo acompañada de profundidad. Además, el cuadro local generó incertidumbre con un centro el área que no remató Álex Ortiz de cabeza por centímetros. Más cerca del gol estuvo el Murcia en el minuto 28 con un tiro de Llorente tras una buena incursión de Nadjib. Alcácer no falló en el minuto 44 con un testarazo a centro medido de Deulofeu desde la banda derecha y ganándole la espalda a la zaga grana para establecer el 0-1 en un partido en el que los azulgranas no habían contraído demasiados méritos. Si la primera parte acabó bien para el Barcelona la segunda comenzó mejor para sus intereses con dos goles más en apenas diez minutos que sentenciaron el cruce.

El segundo tanto de la noche fue un gran tanto de Deulofeu, quien regateó a Santomé tras regatear al guardameta. También de bella factura fue el 0-3, conseguido por la promesa Arnáiz con un colocado chut después de un contragolpe tras una pérdida de los locales.



Otros resultados de ayer

Cartagena (2ªB) 0 - Sevilla 3

Numancia (2ª) 2 - Málaga 1

Getafe 0 - Alavés 1

Cádiz (2ª) 1 - Betis 2