El CD Castellón celebra sus 10.000 abonados con Planelles y Del Bosque

El CD Castellón da por finalizada la campaña 'Centurión' tras llegar a la mágica cifra de los 10.000 aficionados y tiene previsto celebrar un acto este jueves al que acudirán el ex futbolista del conjunto albinegro, Juan Planelles, y el también ex jugador albinegro y ex entrenador de la Selección Española de fútbol, Vicente del Bosque, que recibirán el abono 10.000 y 10.001, respectivamente, como homenaje y muestra de agradecimiento por su trayectoria en el mundo del fútbol y su vinculación con el CD Castellón.

El acto tendrá lugar en el Estadio Castalia a las 13.30 horas.