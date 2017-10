Una «motivación especial» para Calleja

Para Javi Calleja la Copa del Rey no es un torneo menor. Todo lo contrario. Para el entrenador del Villarreal el torneo copero, competición que su equipo arranca esta noche ante la Ponferradina a domicilio, es «una motivación especial», de ahí que el preparador madrileño tena «muchas esperanzas de poder llegar lo más lejos posible». «La Copa me encanta. Tengo muchas esperanzas de poder llegar lo más lejos posible y me lo tomo como una motivación especial. Es muy bonito llegar lejos en esta competición», reconocía ayer Calleja.

Para intentar salir airoso del primer encuentro de esta ronda, el entrenador del submarino sabe perfectamente lo que deben hacer: «ser nosotros mismos, sea cual sea el rival». «La idea es salir con intensidad y con la intención de pelear sin pensar que categoría tienen y que sean inferiores o no. Para ellos la motivación va a ser máxima, eso hace que los partidos sean peligrosos», apuntó.

Sobre su rival, que es penúltimo en el Grupo I de Segunda División B, reconoció que «ellos no están bien, pero tienen jugadores de alto nivel y que han jugado en categorías superiores. No están bien, pero son mejores de lo que dice la clasificación y tienen jugadores que nos pueden complicar las cosas».

El técnico del Villarreal aseguró que afrontan la Copa «con el mismo respeto que las otras competiciones» y añadió que «es muy bonito poder llegar lo más lejos posible y esa es la idea».

Calleja ha completado con jugadores del filial la convocatoria para el encuentro de esta noche, dando descanso a algunos pesos pesados del vestuario amarillo. Para justificarlo, el entrenador de Alcalá de Henares explicó que los jugadores del filial «vienen trabajando con nosotros y sabemos que nos pueden ayudar». Sin lugar a dudas, Calleja es el que más los conoce ya que los estuvo entrenando hasta hace bien poco.