Muñiz prueba una alineación con los menos habituales para jugar en Girona

El entrenador del Levante UD López Muñiz apostará mañana jueves por las clásicas rotaciones para medirse al Girona en Montilivi, en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa. El técnico asturiano colocará sobre el terreno de juego una alineación radicalmente opuesta a la del pasado sábado ante el Getafe. Tan sólo Róber, Morales e Ivi, los tres por culpa de las lesiones que sufre la plantilla, apuntan a repetir en el once titular ante el cuadro catalán, uno de los rivales directos por la permanencia en la Liga.

«No diría que es una competición para los menos habituales, sino una oportunidad para ver diferentes jugadores y posicionamientos. Nos viene bien porque hubo jugadores que llegaron pasada la pretemporada y nos sirve ver y valorar los jugadores y que ellos reclamen una posición en el campo. No voy a comparar la Copa con ninguna competición pero intentaremos ir a ganar en un partido de 180 minutos, hacer el mejor papel posible y con la mejor predisposición posible», explicó ayer Muñiz tras probar un equipo plagado de suplentes en el entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Buñol.

Con todo ello, el choque de mañana será el turno para el estreno de futbolistas como Cabaco o Lukic, aún inéditos esta temporada. Además, Boateng apunta como delantero centro titular para reservar a Alegría, con el que Muñiz cuenta para el partido del domingo en Eibar.

La principal duda está en quién ocupará la portería. Oier está entrando en las convocatorias para ser el suplente de Raúl, aunque Langerak también espera su oportunidad para debutar.

Un goleador antes que un lateral

Por otro lado, Muñiz confirmó ayer que el club busca un delantero en el mercado nacional, ya que ante la baja de Iván López por una lesión grave el Levante UD tiene la opción de fichar ahora y considera que la posición de lateral está cubierta. «La dirección deportiva es la que tiene que trabajar, valorar situaciones, peinar el mercado. Es una pregunta para Tito y Carmelo. Nosotros nos hemos reunido, saben mi opinión y veremos. A ver si hay algo que ayude a conseguir los resultados y objetivos. Si hay algo que pensemos que nos ayude a los objetivos, perfecto y si no hay nada, tenemos gente en el filial que nos ayudaría si nos hiciera falta. Creo que la posición de lateral está bien cubierta con Pedro y Shaq», ratificó.

En este sentido, lamentó el hecho de tener lesionados a Roger y Nano, con quienes no podrá contar hasta enero por sendas lesiones de rodilla, e insistió en que todos los jugadores deben colaborar en la faceta goleador y restó importancia al hecho de que los delanteros no hayan marcado aún. «Los goles tienen que ir repartidos como ocurre en los equipos modestos. Hay que conseguir un número de goles y cuantos más goles marque cada jugador, mucho mejor. No pienso que el delantero tenga que marcar 25 goles, si los mete te dispara, pero es difícil», indicó.