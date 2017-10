«Soy una persona adulta con proyectos, iniciativas e ilusiones»

Castelló es la primera ciudad de la Comunitat Valenciana en acoger la exposición fotográfica «XTuMirada» que pretende eliminar los estereotipos de las personas con síndrome de Down.

«¿Creéis que soy un niño? Soy una persona adulta, que se está formando en los cursos que imparten en la Fundación Síndrome de Down de Castelló para poder conseguir un trabajo. Un trabajo que me permita ser feliz, disfrutando de de lo que hago, relacionándome con compañeros de trabajo, disfrutar de las vacaciones, ser independiente económicamente... ¿Esto es diferente a lo que desea y espera cualquier persona?». Así se expresaba ayer Salvador Moliner, de 25 años y vecino de Onda, en la inauguración de la exposición fotográfica itinerante «XTuMirada» en la sede de Correos de la avenida l´Alcora de Castelló.

La impactante muestra, en la que han participado conocidas personalidades, invita a la sociedad a desprenderse de prejuicios y falsos mitos sobre el síndrome de Down y abrir sus ojos ante las capacidades de las personas que esta discapacidad intelectual. Y Salvador lo dejó claro. «Las personas con síndrome de Down queremos que se nos conozca como personas con capacidades, con ilusiones, con proyectos y con iniciativas. Queremos dejar de lado los estereotipos que nos han acompañado y que todavía hoy en día nos identifican: cariñosos, alegres, eternos niños,...».

Que la sociedad cmabie su mirada

El joven ondense, que actualmente se está formando en la asociación castellonense, hizó hincapié en que las personas con síndrome de Down «queremos intercambiar la mirada con el resto de las personas para que puedan tener una nueva imagen de nosotros». Por esto motivo, «queremos que la sociedad cambie su mirada y que nos ayude con esa nueva mirada a conseguir nuestros objetivos, porque solos no podemos, necesitamos una sociedad más abierta, más flexible y más tolerante con las diferencias», apostilló Salvador.

«XTuMirada» es una impactante exposición fotográfica en la que rostros conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música de nuestro país han cambiado su mirada con la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo. La muestra llega a Castelló y estará abierta al público de forma gratuita en la Sucursal 4 de Correos (avenida Alcora, 127) hasta el próximo 2 de noviembre, de lunes a viernes de 8:30-14:30 horas y los sábados de 9:30 a 13:00 hora.

Colaboraciones especiales

La muestra, en la que colaboran personalidades como Sara Carbonero, Dani Rovira, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma o Pedro Piqueras, vio la luz el pasado 21 de marzo con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. Ahora, tras su estancia en Madrid, parte de la exposición ha comenzado una gira con la que llegará a las más importantes ciudades de España durante 2017 gracias al impulso de Correos, que la traslada y acoge en sus principales oficinas. Además, durante la estancia de la muestra en cada ciudad, los carritos de los carteros de Correos lucirán el cartel promocional de la exposición. El objetivo es que ciudadanos de todo el país puedan apreciar la iniciativa y sumarse a este «cambio de mirada sobre el síndrome de Down».

El acto de inauguración de esta exposición contó con la intervención del subdelegado del Gobierno en Castelló, David Barelles; el concejal de Bienestar Social y Dependencia del Ayuntamiento de Castelló, José Luis López; el presidente de Síndrome de Down Castelló, Alberto Mateu; Pilar Ruiz-Giménez, de la subdirección de RSC y Relaciones Internacionales de Correos; y Salvador Moliner, joven con síndrome de Down, además de un grupo de usuarios de los Talleres de Formación y Empleo de la Asociación Síndrome de Down de Castelló.

El presidente de la asociación, Alberto Mateu, quiso destacar uno de los objetivos fundamentales de la campaña: «Con esta exposición queremos invitar a todas las personas a que cambien su mirada sobre el síndrome de Down, a que destierren los falsos mitos y se atrevan a verles como lo que son: personas llenas de dignidad, con enormes cualidades, valía y capacidades, y con los mismos derechos y obligaciones que el resto de ciudadanos».

Eliminar prejuicios

Barelles destacó iniciativas de este tipo ya que, según afirmó, «en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo, es importante poner en valor estas acciones que ayudan a eliminar prejuicios». Por su parte, José Luis López, destacó que «es fundamental las sinergias entre los diferentes organismos y entidades para favorecer este tipo de acciones». Por último, Pilar Ruiz-Giménez, de la subdirección de RSC y Relaciones Internacionales de CORREOS, destacó que «para Correos es muy importante el poder participar en esta campaña ayudando a transmitir este mensaje tan importante al resto de la sociedad».

La campaña dispone de una web (www.xtumirada.com) en la que se ofrece una App gratuita para Android e iOS con la que cualquier usuario puede cambiar su mirada con la de una persona con síndrome de Down y compartirla en sus redes sociales.