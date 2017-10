La alcaldesa insta a Barelles a convocar la mesa técnica sobre la alerta terrorista

Los reproches y réplicas en torno al 'asalto' el pasado 30 de septiembre del ayuntamiento por parte de las Brigadas Antifeixistes aumentan con el paso de los días. Si el martes el subdelegado del Gobierno, David Barelles, calificó de «barbaridad» la carta que le ha enviado la alcaldesa, Amparo Marco, pidiéndole que explique en qué estado está la investigación abierta por parte de la Policía Nacional, ayer la alcaldesa lamentó lo que considera una reacción «desmedida» de Barelles.

La alcaldesa explicó en este sentido que el pasado lunes, en la Junta de Portavoces, quedó patente un «interés mayoritario por saber algo de la investigación de la Policía Nacional, y por eso le trasladé al subdelegado una petición por, si lo tenía a bien, viniese a dar explicaciones a los grupos políticos». Con ello, aclaró que «no se le pide que dé ningún dato que no corresponda y que afecte a la seguridad de nada ni nadie, es sencillamente una solicitud amable».

Por ello, aseguraba «lamentar mucho la reacción del subdelegado, porque en ningún momento pedimos que dé informaciones que no puede desvelar. Si la investigación está en marcha, bien, y si no quiere venir, que no venga, pero que se lo diga a los grupos municipales y a la portavoz del PP».

Insistía la alcaldesa en que «la reacción es desproporcionada porque ni yo misma sé cómo está la investigación y si está abierta o no. Lo que sabemos es que la Policía Local hizo un informe, que ese documento se presentó a los grupos municipales y que se ha remitido al fiscal».

Respecto a las críticas de Barelles sobre la falta de medidas de seguridad en el Palau Municipal, la alcaldesa lo asume al reconocer que «es verdad», pero aseveró que «no es algo de ahora, es un problema de este ayuntamiento de toda la vida, y este equipo de gobierno está haciendo un esfuerzo terrible para mejorar la seguridad del edificio, pero sobre todo de los ciudadanos». Sobre la alerta 4 terrorismo, Amparo Marco le recordó a Barelles que, tras los atentados de Cataluña, «si se hizo una junta de seguridad fue a petición de la alcaldesa, no por el subdelegado, y en esa junta se pidió que se convocase una mesa técnica de seguimiento que aún no se ha hecho».

Finalmente, sobre la petición de los grupos políticos de disponer de una copia del informe de la Policía Loca, señaló que no se aportó en un primer momento «porque hay información sensible que primero debía estar en la Fiscalía». Pese a ello, se comprometió a entregarlo en una futura Junta de Portavoces para hablar del tema.



Carta de respuesta de Barelles

Por su parte, el subdelegado remitió ayer oficialmente una misiva de respuesta a la alcaldesa, en la que vuelve a incidir en que no puede atender su petición de ir a dar explicaciones al ayuntamiento «porque la investigación está ahora mismo en sede judicial, por lo que no es posible ofrecer ni desvelar ningún tipo de información». Barelles le pide además que «la política quede a un lado en este asunto, puesto que lo contrario solo contribuiría a enrarecer mas el magnífico clima de convivencia» que hay en la ciudad.

Finamente, incide en su «máxima preocupación» por los hechos del 30 de septiembre en el Palau Municipal y le ofrece «asesoramiento» para adoptar todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad del inmueble, custodiar y proteger el contenido, «que entiendo habéis comenzado a adoptar».