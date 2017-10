Cs se atribuye mejoras en la ordenanza de basuras pero se abstendrá

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castelló, Vicente Vidal,informó de que «gracias a Ciudadanos, los despachos profesionales compartidos sólo pagarán una tasa de basura». «Así se contempla en la ordenanza fiscal que se debatirá mañana en pleno tras la insistencia de Ciudadanos en comisiones, sesiones plenarias y grupo de trabajo», indicó Vidal, quien sin embargo, avanzó que su formación «no apoyará la modificación de la tasa de basura propuesta por que no se revierte, como exigía Ciudadanos, sino que se congela la subida que realizó el bipartito el año anterior al 60 por ciento de los castellonenses».

«Por ello, Ciudadanos se abstendrá en una ordenanza que si bien corrige una injusticia y beneficiará a autónomos y emprendedores, como reclamábamos desde el grupo municipal, no beneficiará al resto de la población», indicó el portavoz. «Los tramos planteados no son adecuados ni responden a ninguna justicia impositiva», advirtió el edil, quien recordó que «el tercer tramo, aúna a las viviendas que van desde los 79.214,69 euros a más de tres millones de euros de valor catastral y evidentemente no es igual tener una vivienda de 80.000 euros que una de varios millones de euros». Así pues, el portavoz defendió «la propuesta que realizó Ciudadanos de crear un nuevo tramo para las viviendas de valor entre 79.000 euros y 200.000 euros, para las que pedíamos que se rebajase lo subido el año pasado». «Estamos convencidos de que más tramos garantizarían una progresividad fiscal real y no la que el bipartito vende», concluyó.