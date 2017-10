Las entidades locales exigen al Gobierno que 'libere' los remanentes

La comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias reiteró este miércoles la petición al ejecutivo central para que permita a las entidades locales que cumplen con los criterios de deuda marcados por el Ministerio de Hacienda gastar el superávit acumulado y que «tenemos guardado en el banco», según indicó el presidente de esta comisión, Francisco Reyes.

Reyes, presidente a su vez de la Diputación de Jaén, verbalizó su petición exigiendo al Gobierno de España que «los ayuntamientos y diputaciones podamos utilizar los remanentes y el superávit para poder seguir desarrollando políticas sin tener en cuenta el techo de gasto».

A este respecto, el mandatario jienense se refirió a que esta exigencia ha sido transmitida al ejecutivo en diversas ocasiones sin respuesta hasta la fecha. Una reivindicación que se repite desde finales 2015 sin respuesta positiva por parte del Estado. En cuanto a su posible implementación para 2018, se apuntó la posibilidad de que fuera incorporada en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, pero el propio Reyes transmitió que las dificultades políticas que está teniendo el Gobierno de Mariano Rajoy para contar con el respaldo de los grupos en el Congreso aleja esta opción.

El presidente de la comisión de diputaciones indicó que, según su juicio, «no podemos comprender que no nos dejen gastar a quienes hemos gestionado bien; no es lógico que no nos dejen gastar lo que hemos ahorrado».

La comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP se reunió este miércoles en Castelló a petición del presidente de la diputación, Javier Moliner, y como cumplimiento del objetivo de visualizarla y «sacarla» de Madrid, tal y como indicó Francisco Reyes.

Cabe apuntar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada en 2012 y, según apunta el propio Ministerio de Hacienda, «responde a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española de septiembre de 2011 que introdujo una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro país y limita la deuda pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». Es decir, que los consistorios deben primar de manera obligada destinar los fondos disponibles a la reducción de la deuda, antes de acometer nuevas inversiones.

No obstante, el ministerio permite algunas inversiones consideradas financieramente sostenibles, en función del cumplimiento de los criterios de gasto marcados por la propia administración central y siempre bajo su autorización. Este criterio se fija para todo el estado y se estima que el gasto no puede superar dicho porcentaje, que en 2018 será del 2,4%.

La Federación Española de Municipios y Provincias calculó en su día que las administraciones locales disponían de aproximadamente 20.000 millones de euros en remanentes, que permanecen en las entidades bancarias sin poder ser gastadas. Cabe apuntar, no obstante, que esta cifra se corresponde a una extrapolación realizada en abril de 2016 por el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, quien extendió el superávit del 0,44% del PIB de 2015, cercano a los 5.000 millones, a los cuatro ejercicios anteriores que se habían cerrado en números negros y con similares porcentajes.

El presidente de la Diputación de Jaén indicó también que la deuda actual de las entidades locales «no llega al 3% de la deuda total del Estado». En este sentido, según datos del Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos, las diputaciones, cabildos y consejos insulares y las entidades locales menores, entre las que se incluyen las mancomunidades, registraron a 31 de diciembre de 2016 una deuda viva de 32.094 millones de euros. En la Comunidad Valenciana, la suma alcanza casi los 2.500 millones, de los que 208 millones corresponden a la provincia de Castelló. La deuda total del estado se situó en agosto de 2017 en 1,1 billones de euros, lo que supone el 99,38 del PIB y una deuda per cápita de 24.351 euros.

Entre los municipios castellonenses, la capital es la que más remanentes acumula, con un montante de 16 millones de euros en 2016, que se situaba por debajo del registrado en 2015 y que fue de 22,6 millones de euros. Por detrás se situa el municipio de Onda, cuyo concejal de Hacienda informó el pasado viernes de que el remanente alcanzaba los 13,3 millones de euros.

Por su parte, la diputación de Castelló indicó que su remanente de tesorería ascendía a 13,7 millones de euros, aunque la estabilidad financiera de la entidad alcanza casi los 60 millones de euros. Cabe apuntar que los diversos compromisos de la entidad con los municipios, como los adelantos que realiza a principios de año a los ayuntamientos de los que tiene cedida la gestión de tributos y que alcanza los 33 millones de euros, y otras líneas de actuación conllevan que esa cantidad cercana a los 60 millones no esté «parada» en las entidades bancarias.