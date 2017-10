El temps de les Columbretes

Els socis de l´Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) instal·laren el passat 14 d´octubre la seua vint-i-tresena estació en l´Illa Grosa de les Columbretes. Una fita molt important per a l´associació degut a la informació que aportará tant de la pròpia illa com del mar que l´envolta.

El vicepresident d´Avamet, Toni Rubio, explica que «esta estació suposa un repte gran per a l´associació perquè es la més aïllada de les que hem instal·lat, molt més que Tabarca, que està prop de la costa». Cal apuntar que les Illes Columbretes estàn situades a 27 milles nàutiques de la costa, que són aproximadament uns 50 kilòmetres. Això significa que el clima varia respecte de la costa per la influència del mar i del vent que transita per eixa superfície. «El vent adquireix les mateixes característiques que la superfície i com que entre la costa i les Columbretes hi ha un bon troç, en èpoques de ponentada quan al maig al Grau de Castelló poden haver-hi 35 graus, en les illes, tal volta hi hagin 20», indica Rubio, qui afegeix que «l´aigua té més resistència a mantindre la temperatura que la terra, pel que, a l´inrevés, quan per la nit en el Grau hi poden haver 12 o 13 graus en Columbretes poden ser 20 o 22».

Pel que fa a la informació que proporciona esta nova estació, des d´Avamet s´indica que poden aportar dades de la temperatura del mar i de les seues variacions, que tenen molta importància donades les circumstàncies actuals o en una situació de molt escalfament en una època inusual».

El vicepresident d´Avamet també es refereix a la informació del vent que aportarà l´estació i que pot ser emprada pels mariners i els peixcadors. En este sentit, pren importància la serie climàtica que s´extraurà de la informació obtinguda perquè ara per ara només hi ha dos boies de medició situades una en el Golf de València i l´altra front a la costa de Tarragona, pel que esta de les Columbretes permet omplir este buit.

Cal destacar que l´Associació Valenciana de Meteorologia va signar un conveni en la Generalitat en 2016 per a impulsar el seguiment de les variables meteorològiques en les emergències i posar al servei de l´administració les informacions recollides per les estacions d´Avamet.

L´associació ha experimentat des de 2013 un creixement important arreu de la Comunitat Valenciana. A hores d´ara compta amb 223 socis, dels quals 31 pertànyen al territori castellonenc. Destaca que en 2013 no hi havia cap soci en Castelló i en l´actualitat en són 31 i abasten totes les comarques.

Fruit d´esta col·laboració, està en estudi la implantació d´una nova estació que amb tota probabilitat s´instal·larà en la Tinença de Benifassà, tot i que no està definida encara la ubicació concreta. A més de les estacions dels socis, Avamet té centres de medició en Portell de Morella, Penyagolosa, Aín, Torás, Villamalur i, ara, Columbretes.