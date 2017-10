El Arenal Sound adquiere 16.600 m2 en primera línea de playa en Borriana

Los terrenos públicos de Borriana subastados ayer por el Gobierno Central ya tienen dueño, después de que en la subasta sólo concurriera una oferta de compra que, como informaron a Levante de Castelló fuentes del ayuntamiento, provendría de la empresa Perseida Music, propietaria del festival Arenal Sound.

Se trata de 16.600 m2 que se extienden desde la zona de detrás del antiguo camping en horizontal, hasta prácticamente la ubicación donde habitualmente se ubica el Mercat de la Mar, sin llegar a tocar el paseo marítimo, y que contiene accesos al mar, tuberías, instalaciones eléctricas, y otras instalaciones municipales.

Pese a esto, el Gobierno se deshizo de esta extensión de terreno, como recoge el pliego de condiciones que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, «al no resultar necesarios para el uso general ni para el servicio público, ni resultar conveniente su explotación», pese a que el concejal de Urbanismo y Medioambiente, Bruno Arnandis reconoció que sí se le da un uso público, debido a las facilidades mencionadas.

Desde la Delegación de Economía y Hacienda de Castelló, se informó de que durante la subasta, que tuvo lugar ayer a las 10 de la mañana, sólo hubo una puja, por lo que el único licitador es ya directamente el adjudicatario, y deberá pagar por ellos tan solo el precio de salida, es decir, 443.200 euros.

Desde la concejalía de Urbanismo y Medioambiente aseguran no saber nada al respecto, y el mismo edil responsable, Bruno Arnandis reconoció durante la tarde de ayer desconocer el nombre de la empresa, «aun no me he preocupado por eso» a la vez que sí dijo que sí había oído rumores de que el Arenal Sound podría ser el nuevo propietario.



Recurso a la subasta

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Borriana ha anunciado que recurrirá la venta de terrenos que el Ministerio de Hacienda ha realizado de la zona de la playa del Arenal. Como explicaron los portavoces de los grupos que conforman el equipo de gobierno «en su momento ya se solicitó una cesión de los terrenos a la institución municipal», y posteriormente se pidió a la Sección de Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de Castelló que «en aras a la defensa del interés público general, debería suspenderse el procedimiento de subasta de la mencionada finca en base a los siguientes motivos: la parcela de 16.600 m2 que ahora se subasta está situada entre el Paseo Marítimo y una finca de 203.627 metros cuadrados de propiedad municipal, que a su vez linda con el dominio público marítimo terrestre» Además, también se argumenta que «dicha parcela catastral la adquirió el ayuntamiento en virtud de la Orden de 18 de octubre de 1967 del Ministerio de Hacienda por la que se adjudicó a este ayuntamiento una parcela de terreno situada en la playa de Borriana de 203.622 m2».

Desde el consistorio añadieron que «tenemos claro que el único interés por parte del gobierno central, y en este caso del Ministerio de Hacienda, es el de recaudar el mayor número posible de dinero a través de estas subastas».

Respecto al futuro de los terrenos, el edil de Urbanismo aceptó días atrás que, debido a su calificación en el Plan General de Ordenación Urbana para el uso terciario hotelero, los terrenos podrían pasar a ser la nueva primera línea, con la construcción de uno o varios hoteles, cosa que ya se contemplaba en el nuevo Plan Estratégico de turismo.

Aunque se trata de suelo urbano, la urbanización de estos terrenos en la zona del Arenal no se ha llevado a cabo todavía, por lo que, para poder llevar a cabo cualquier tipo de obra, el nuevo propietario deberá negociar con el ayuntamiento para la ejecución del PAI, para lo que, «se debería de urbanizar todo el Arenal», como el mismo reconoció el edil.