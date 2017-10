Manu Morlanes estrenó titularidad el domingo pasado con el Villarreal B. El medicentro zaragozano, ahora concentrado en Madrid con la selección española sub-19, ha dejado atrás aquella grave lesión de rodilla de diciembre de 2016 que le dejó KO más de ocho meses. Es un chaval con la cabeza muy bien amueblada y llamado a triunfar en el mundo del fútbol. Está hecho un toro y por eso reconoce que «mentalmente estoy mejor que antes de la lesión».

«Este tipo de lesiones te las tienes que tomar con calma y a la vez con la ilusión de volver mejor de cómo lo dejaste», dijo Morlanes, que sin dejar de descansar un día logró dejar atrás la grave lesión. «Estaré eternamente agradecido a los entrenadores y al club. En todos estos meses no me he sentido aislado del equipo. Ahora me encuentro al ciento por ciento», dijo el futbolista.

Y ahora ya está de regreso. El domingo en Mallorca fue titular por primera vez desde que cayó lesionado jugando con el Villarreal C contra el Castellón en el Mini Estadi, en diciembre pasado. Ascendió al primer filial, que tan buena campaña está realizando. «Desde pretemporada está dando buenas sensaciones este equipo. Nos enfrentamos a varios equipos de superior categoría y les ganamos. Les jugamos de tú a tú», aseguró.

Para Manu Morlanes la virtud del Villarreal B fue saber mantener la misma línea de juego e intensidad de la pretemporada a la Liga, ed ahí que estén protagonizando una gran temporada en el grupo III de Segunda División B. «El domingo perdimos inmerecidamente en el campo del Mallorca. Fuimos muy superiores, en especial en la primera parte, pero no pudimos ni empatar», apuntó. A nivel personal se mostró «contento y triste».

«Contento por volví a jugar de titular después de tantos meses de baja por lesión, pero a la vez triste porque recibimos un castigo demasiado severo», concluyó el centrocampista zaragozano del Villarreal B, quien ha regresado con más fuerza que nunca.