Rubio aprueba la plantilla y las cuentas de 2018 sin el apoyo de los sindicatos

El diputado delegado del Consorcio Provincial de Bomberos, Luis Rubio, ha conseguido aprobar la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2018 a pesar de que el pasado lunes todos los representantes sindicales no participaron en la Mesa de Negociación convocada para el pasado lunes como señal de protesta ante «falta de transparencia» y la no atención de sus reivindicaciones, según apuntaron.

La Asamblea General del consorcio aprobó ayer un presupuesto de 18.358.666 euros, que aumenta en un 4% respecto a 2017. Desde el propio consorcio se informó del voto favorable de la Generalitat a estas cuentas que incluyen el convenio para la creación y mantenimiento de 16 brigadas forestales que se encargan de la limpieza del interfaz perirubano y contribuyen a la prevención de incendios forestales.

El diputado de Bomberos, Luis Rubio, explicó al respecto que «este año incidimos especialmente en la prevención y en la respuesta eficaz desde cualquier punto de la provincia, con la creación de ocho brigadas de interfaz urbana que crearán trabajo en el interior de nuestra provincia y mejorarán la seguridad de nuestros ciudadanos tanto en el interior como en los municipios de costa que cuentan con una importante superficie de interfaz urbano, con el peligro consecuente que entraña tener esas viviendas tan cercanas a la masa forestal».

Por su parte, el diputado de Compromís, Xavi Trenco, que asistió a la asamblea como portavoz de su grupo en la diputación aunque no tenía derecho a voto, se hizo eco de las reivindicaciones de los sindicatos en cuanto a la ampliación de la plantilla del consorcio. «Hace muchos años que no salen plazas, con lo que la plantilla sufre, por un lado, la precariedad que supone tener pocos trabajadores; por otro, una plantilla envejecida». Según el portavoz de la coalición en la institución provincial, «la plantilla de bomberos es a todas luces insuficiente y la diputación no tiene intención de corregir esta anomalía, una situación escandalosa que ha sido denunciada por Compromís y por los sindicatos desde hace años» indicó Trenco.

Así mismo, el representante de Compromís insistió en su crítica de falta de transparencia respecto al consorcio y la calificó de «indignante». Trenco puso como ejemplo que en la asamblea no se admitieron, según informó, turno de ruegos y preguntas por la premura de la convocatoria, y el hecho de que el desglose del presupuesto no llegó a mano de los ayuntamientos y demás delegados hasta unas horas antes de la celebración de la asamblea, sin capacidad de reacción.