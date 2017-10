El Trofeu Autonòmic d'Escala i Corda ultima els seus detalls

Un total de deu serán els equips de la provincia que participen en la vintena edició del Campionat Autonòmic d'Escala i Corda, per al qual s'ha trobat una nova empresa patrocinadora, AON Seguros. El cap de setmana de l'11 de noviembre será quan es done el tret d'eixida a la competició a les sis categories amb les quals compta el torneig. Un total de setanta equips, on destaquen els huit de Riba-roja o els set de Torrent, junt als quatre d'Onda i els tres de Xilxes.