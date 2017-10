Borriol resuelve la falta de espacio en el cementerio tras la última reforma

El Ayuntamiento de Borriol ha resuelto la falta de nichos en el cementerio con la última reforma. El proceso de reconstrucción de 104 nichos en estado de derrumbe ha comportado que el camposanto municipal cuente con 50 nuevas unidades, ya la mitad del centenar reformado han quedado libres al haberse trasladado los restos a nichos familiares y algunos a la fosa común. Además, el consistorio ha aprovechado las obras para construir 50 nuevos columbarios. También se han ampliado las aceras para facilitar el trabajo de los operarios.

«Teníamos un problema grave que veníamos arrastrando desde hace unos siete u ocho años ya que había 104 nichos que estaban en un estado muy deteriorado, en peligro de derrumbe. Conseguimos con un acuerdo de todos los grupos municipales, lo cual se agradece, hacer la reforma en esta zona del cementerio», explicó el concejal de Cementerios, Francisco Pastor.

Pastor incidió en que «hemos ganado espacios libres y hemos dado respuesta a un problema grave. Ahora ya no hay nichos en peligro de derrumbe». El concejal recordó que, además de haber conseguido 50 nuevas unidades tras la reforma de los nichos, se han construido 50 columbarios. «Hemos dado solución para una temporada, lo cual no quiere decir que tenemos que estar parados. No obstante, las unidades disponibles se han multiplicado. Antes de la reforma teníamos unas diez unidades libres y ahora tenemos casi un centenar», dijo Pastor.

Por su parte, el alcalde, Silverio Tena, remarcó que la reforma «era una gestión necesaria que no se podía demorar más. No podíamos dejar los nichos como estaban porque se podrían haber hundido».

Por su parte, el Ayuntamiento de Vall d'Alba ha dado a conocer las últimas mejoras que ha llevado a cabo el cementerio, coincidiendo con la próxima festividad de Todos los Santos. Las reformas más significativas han sido la rehabilitación y pintado de todos los muros en los que había desperfectos y trabajos de jardinería. «Queremos que todo esté en perfectas condiciones, para que los valldalbenses puedan rendir su sentido tributo a los familiares», dijo el edil José Manuel Torner.