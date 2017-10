les persones dependents

els anys de govern del PP al País Valencià no sols es van caracteritzar per grans esdeveniments que van ser una ruïna per al nostre poble. L'afany de privatitzar la sanitat va començar ja quan Zaplana estava al capdavant del Consell. L'impuls d'un model de col·laboració públic-privat als centres de persones majors o dependents va començar l'any 2001 de la mà de l'aleshores conseller de Benestar Social Rafael Blasco i l'han patit les persones usuàries fins que hem arribat al govern. Durant anys, les residències no han complit amb el personal que marca la llei i, com que les sancions eren de pocs diners, els compensava estalviar-se salaris. Encara que fóra a costa de despertar les persones usuàries a hores intempestives com passava a la residència de Dénia i donar-los un tracte inhumà.

El model del PP era perfecte per afavorir les empreses privades amb vincles amb el partit i per convertir en un negoci el que ara torna a ser un servei públic. No van tindre escrúpols a fer negoci ni cap mirament a l'hora d'estalviar en detriment del servei públic. Però si fins i tot es quedaven les pagues extra de les persones usuàries!

En 2015, el nou Consell va descobrir que 2.158 places en residències per a persones majors eren il·legals. La solució de Mónica Oltra no va ser donar faena al seu nebot, com va fer Cotino, sinó concertar 3.300 places a través d'un concurs obert. 3.300 places en les qual les persones estan més a prop de casa i en les quals la qualitat és el primer requisit.

A Almassora, la nostra residència també va ser víctima de les retallades del PP. Més de cinc places van ser eliminades, a pesar que cada vegada tenim persones amb un grau més elevat de dependència que requereixen més atenció. Des de 2015, hem invertit 60.000 ? per millorar unes instal·lacions que ja ho necessitaven i hem recuperat tres de les places suprimides. A més, els diners que l'ajuntament destina al centre s'incrementaran en quasi 80.000 euros el pròxim any, motiu pel qual podrem tornar a tindre la mateixa plantilla que hi havia al centre abans de les retallades de Camps i Fabra.

A pesar de ser un territori infrafinançat, el més infrafinançat de l'Estat Espanyol, els valencians i les valencianes avancem en matèria d'atenció a les persones majors. Pensem tot allò que podríem fer si reberem del govern estatal el 20% (com reben altres territoris) del que ens costa oferir aquests serveis públics i no un 12% com rebem ara. I pensen també on arribaríem si Rajoy complira la llei i ens pagara el 50% d'aquestes despeses. Sens dubte, moltes persones dependents millorarien la seua qualitat de vida i els terminis es reduirien considerablement.

És una qüestió d'emergència social, ja que el nombre de persones que requereixen d'aquestes ajudes s'incrementa cada any. Però també és una qüestió de justícia ja que l'Estat no pot desentendre's dels més els 540 milions d'euros (429 milions amb l'anterior govern del PP) que la Conselleria d'Igualtat destina a garantir que les polítiques socials arriben a tota la ciutadania i que totes i tots gaudisquen de l'assistència que necessiten.