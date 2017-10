El TAU tropieza en casa ante la eficiencia del Levitec Huesca

Otros días pudo recurrir a la épica de las remontadas, pero no fue así anoche. El TAU Castelló pagó caro un mal primer cuarto donde acumuló una desventaja que le obligó a ir a remolque el resto de partido. Pese al amago de reacción del tercer periodo, finalmente el Levitec Huesca impuso su ventaja para llevarse la victoria del Ciutat de Castelló, dejando a los de Toni Ten en la zona templada de la tabla.

El desacierto local, que acabó con una demoladora estadística final de 2 de 21 en triples, y la falta de la intensidad defensiva necesaria condenaron a los de La Plana. Los locales no salieron muy finos, sobre todo en defensa, ya que no mostraban la dureza y agresividad que requería la ocasión. En el baloncesto ocurre que cuando atrás no estás activado, en ataque tampoco suelen funcionar las cosas. Toni Ten fue cambiando a sus hombres buscando más mordiente en defensa, pero la decoración no mejoraba. Entonces, el visitante Mikel Motos dio un paso adelante para sacar a relucir su calidad y guiar a los suyos para un inesperado resultado de 12-23 al término del primer cuarto.

En el segundo al fin parecieron despertar los exteriores con las penetraciones de Steinarsson y Ott, pero la situación seguía siendo muy complicada al descanso (28-42). Y otro dato más curioso, a la vez que definitoria: el TAU Castelló no había metido ni un solo triple en los 10 tentativas que hizo. Ver para creer.

Así las cosas, en una ocasión más, tocaba la heroica en la reanudación. Al fin llegaron los triples, con dos consecutivos de Chema García en sólo un minuto (el baloncesto tiene estas cosas). Con la presencia en pista del propio García y de Faner, los de La Plana fueron decididamente en busca de transiciones más rápidas y ataques más directos. Tras la ilusión inicial de los dos triples, la pelotita se pasó otro buen rato sin querer entrar. Hubo algún destello gracias a algunos robos y contraataques, pero el Huesca no se arrugaba y se mantenía con su colchón sobre la decena de puntos. Se acercaba el final y los ataques de los de La Plana eran cada vez más a la heroica, la mayoría de veces sin éxito. Y con todo ello acabó llegando la desmotivación, la desesperación y la derrota.