Algo más que tres puntos en Orriols

El Torre Levante-Castellón de esta tarde no es un partido cualquiera. Habrá algo más que tres puntos en juego, al menos para los intereses del conjunto de la capital de la Plana, el cual no acaba de arrancar y su fútbol está bastante por debajo de lo esperado. Sin fútbol, los resultados tampoco acaban de acompañar, y trascurrido un cuarto de Liga el equipo albinegro está séptimo en la tabla, bastante alejado de ese primer puesto al que se aspiraba este verano. Esta tarde tendrá una prueba de fuego ante un equipo de Orriols que quiere presentar su candidatura a ser uno de los aspirantes para estar entre los cuatro primeros clasificados cuando cabe la fase regular.

Frank Castelló, entrenador del conjunto castellonense, está tranquilo a pesar de que los resultados no le están acompañando. El club habló esta semana de la situación deportiva, en boca del presidente Vicente Montesinos, pero sin cuestionar el trabajo del técnico, y sólo se recordó que los tres partidos que se avecinan en ocho días son importantes para el futuro. El más trascendente es el de esta tarde en un campo muy complejo: de unas dimensiones no muy grandes, de césped artificial bastante desgastado y contra un rival con futbolistas experimentados.

Por todo ello, no será fácil arrancar los tres puntos de Orriols a pesar de que los precedentes dicen que el equipo orellut nunca ha perdido en el campo del Torre Levante, donde ha ganado dos veces y empatado otras dos. A todo ello, el conjunto 'taronja' que entrena Raúl Pérez cuenta con una extraordinaria solidez. En su campo hasta la fecha ha ganado tres partidos (Alzira, Almazora y Villarreal C), con un empate ante el Ibense y una única derrota, a la vez que sorprendente, frente al Buñol (1-2).

Para esta cita del Castellón cuenta con las bajas seguras de Abraham, Kike Ferreres e Iván Sales. El resto de efectivos están a disposición del técnico, entre ellos el central Arturo Navarro y el mediapunta William Domíngues, quien ante el Atlético Levante ya dispuso de unos minutos. Hablar de un once es bastante complejo. No diferirá mucho del que perdió el domingo pasado, sin descartar alguna novedad en alguna de las dos bandas. Y no se descarta que para esta cita Frank Castelló se decida por jugar con dos puntas.



Frank, «fuerte»

En la previa, el técnico del Castellón dijo estar «fuerte» a pesar de las críticas. «Sólo quiero recuperar a todos los efectivos. El equipo tiene un gran potencial y cuando estemos todos lo tendremos más. Los entrenadores sabemos que nuestro futuro pasa por los resultados», reconoció. «Ha habido resultados que nos nos esperábamos, y que perdimos o dejamos de ganar por mala suerte o pequeños detalles. Pero estamos tranquilos. La Junta Directiva lo único que hace es respaldarme».