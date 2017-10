Un jugador de 18 años de Borriana salva la vida tras tragarse dos veces la lengua

Álvaro Aviñó, jugador de 18 años del Atlético Salesianos de Burriana, ha salvado la vida gracias a la rápida intervención de medios sanitarios incluido el preparador físico de su equipo tras tragarse la lengua en dos ocasiones y quedarse inconsciente como consecuencia de un choque fortuito.

Según fuentes de los clubes contendientes, el percance se produjo al principio del segundo tiempo del partido de categoría Regional Preferente Juvenil disputado este sábado entre el Almazora y el Atlético Salesianos de Burriana, que fue suspendido como consecuencia de lo ocurrido.

Tras la actuación sanitaria practicada sobre el terreno de juego, el futbolista fue trasladado al hospital, donde ha permanecido en observación, aunque el club burrianense ha informado de que hoy ya le ha sido dado de alta.

El jugador ha agradecido en las redes sociales las muestras de apoyo recibidas. "Tengo 18 años, demasiado joven para que todo acabara ahí, tan rápido. Soy fuerte para pasar todo lo que se me interponga", ha afirmado.

"Lo he superado; he ganado. Ésta ha sido la lucha que más me ha costado superar. Gracias a Dios puedo contarlo", ha agregado Álvaro, quien ha mostrado su gratitud al equipo rival, sus compañeros, la directiva, el cuerpo técnico, el personal sanitario y "sobre a Carlos, su preparador físico y ángel de la guarda".

El jugador ha comentado que volverá a jugar y el equipo rival, el Almazora, ha comunicado que esperan verle pronto.

La suspensión del partido tuvo lugar en el minuto 53 de juego cuando el Almazora ganaba por 3-1.