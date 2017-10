Ladri di biciclette

Més enllà del passeig o l´activitat esportiva, la bicicleta s'obri pas, cada dia més, com a mitjà de transport en les superpoblades urbs del planeta. I Castelló no n´és l´excepció. Al cap i a la fi, anar en bici és com la vida, per tal de mantindre l´equilibri cal continuar pedalejant.

Pensant-ho bé, no sé quan vaig començar el meu idil·li amb la bicicleta, però intuïsc que vaig aprendre a muntar-la amb la mateixa dificultat que vaig aprendre a nadar o a deduir el mínim comú múltiple. Potser l´inevitable Verano Azul va tindre part de culpa, o Vittorio de Sica amb les seues vint-i-quatre imatges per segon i en blanc i negre, quan el lladre escapa muntat en una bicicleta que dibuixa sobre el mur de la comissaria. Ben bé, no ho sé. Hom diu que muntar amb bici és xiular amb les cames, i seguint la melodia te n´adones que Castelló amb la seua morfologia és un itinerari ple d´instantànies, d´històries, d´edificis, de cases, de somnis.

Els escriptors sempre han tingut una vinculació especial amb la bicicleta, com qualsevol ciutadà, i l´han elevada a categoria de metàfora. És un mitjà de transport, un privilegiat lloc de contemplació del paisatge, té alguna cosa d´aventura íntima que facilita la reflexió i el domini dels espais amb la velocitat bressoladora i despreocupada del passeig. I quan es produeix l´osmosi entre l´home i la màquina, la sensació és que eres l´amo d´una estranya llibertat només equiparable amb la de la imaginació. L´immens Julio Cortázar va intentar explicar en què consistia un conte i va deixar escrit: "Aunque parezca una broma, un cuento es como andar en bicicleta". La història de la bicicleta és un conte en si mateix i està farcida de personatges, de narracions, d´aventures, d´històries increïbles i quotidianes que han produït nombrosos llibres.

Sergi Pàmies publicà el 2010 una esplèndida col·lecció de relats, La bicicleta estàtica, d´inspiració autobiogràfica i familiar que constitueix una mirada a la maduresa i a la curta duració de la felicitat. Llucia Ramis publicà Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes, un viatge jugant-se la vida als secrets de família, al desencís de la vida adulta i al seu propi passat, com quan intentes consumar una escapada en el tour. Vicent Marçà, a Hem fet el Tourmalet ens va contar les peripècies d´un grup d´amics que es proposen de superar els ports dels Pirineus que el tour ha fet mítics. També podríem dir que muntar en bicicleta és terapèutic. Arthur Conan Doyle, que solia passejar en tàndem amb la seua esposa, va escriure: "Quan el dia es fa fosc, quan el treball sembla monòton, quan resulte difícil conservar l´esperança, simplement puja a una bicicleta i dóna un passeig per la carretera sense pensar en res mes". H. G: Wells va fer una pedalada més: "Sempre que veig un adult damunt una bicicleta recupere l´esperança en el futur de la raça humana". Fins i tot, Einstein, de qui la llegenda conta que va descobrir la teoria de la relativitat mentre feia un tomb amb la bici, insistia en el fet que la vida és com muntar amb bicicleta, perquè per a mantindre l´equilibri, cal continuar pedalejant.

L´arribada de la bicicleta a la península ja és un altre rotllo i les conjectures estan envoltades en atmosferes de faula i en apologies i elogis al caràcter emprenedor i l´astúcia espanyola. Conten que el regeneracionista Joaquín Costa va aconseguir anar com a manobre a l´Exposició Internacional de París de 1867. Això sí, seleccionat entre la dotzena de "artesanos discípulos observadores" que van acudir-hi en representació d´Espanya. Un dia, en el pavelló dels invents va veure el velocípede que Ernst Michaux havia patentat el 1860, la famosa "michaudina". Es va quedar fascinat i bocabadat. Li va semblar un descobriment prodigiós. I hàbil, astut i sagaç com diuen els biògrafs que era, va traure paper de fumar i va dibuixar la bicicleta fil per randa. Al poc de temps, envià els dibuixos als seus amics il·lustrats d´Osca, els quals els van materialitzar. Aquells croquis anaven a recórrer quilòmetres de realitat i de llegenda.

El problema és que a Castelló funciona la mateixa llegenda, la d´un manyà local que va anar a París i va dibuixar (en el seu cas, en paper d´embalar taronges) la "michaudina", amb el consegüent "descollono" de les forces vives de l´"agropensament", aquells que ens deixen aprendre a llegir i a escriure, però que no crearan un altre escenari social perquè algú haurà de llaurar i, com des de fa més de 800 anys, no poden ser ells.