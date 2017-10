Mejoría sin premio en Orriols

A estas alturas la Tercera no sorprende a nadie. Para llegar a donde se quiere llegar hay que pasar tardes que a nadie gusta pasar. Tocan partidos ásperos, árbitros malos y viajes al matadero. Hay partidos de los que solo se recuerda, si es que se recuerda algo con el paso del tiempo, el resultado. Ayer al Castellón le tocó digerir un trago de esos: un rival de pierna fuerte en un campo seco, pequeño y sintético. Más que un partido de fútbol a veces parece un pulso de puro músculo. Y el Castellón respondió. Maduró el duelo en el primer tiempo y lo dominó con autoridad en el segundo, acumulando un puñado de ocasiones claras. El conjunto albinegro dio la cara en un escenario adverso hasta volcar la inercia del partido y merecer algo más que el punto que arañó. Ya se sabe, sin embargo, que merecer es un verbo tramposo en el fútbol, y más en situaciones como la del Castellón. No se merece, se es o no se es, y el resultado dice que el equipo de Frank Castelló se quedó a medias mientras el campeonato no espera a nadie, embalado: los orelluts duermen, a expensas de los partidos de hoy, séptimos en la tabla, fuera del play-off y a ocho puntos del liderato

En la futbolera tarde de Orriols, el Castellón salió aplicadísimo. Frank juntó a Fonte y Cubillas en la delantera y así cualquier pelotazo tuvo sentido. De entrada los albinegros pisaron campo contrario, se empeñaron en ser verticales y dominaron el primer cuarto de hora. El bagaje ofensivo se quedó en el casi. Casi remata Fonte un centro de Javi Serra en la primera jugada. Casi llega después a un pase interior antes que el portero Paredes. Casi engancha bien luego, aún en el minuto 5, Zarzo una volea de zurda.

Sin huella en el marcador ese ímpetu inical del Castellón se fue evaporando. El Torre Levante volcó su ofensiva por el flanco de Luismi Ruiz, que fue a menudo superado tanto en el duelo directo como en la gestión de los espacios a su espalda. Dealbert evitó males mayores tras un centro del carrilero Álex López, y pasada la media hora fue Jony quien pisó área con peligro, por el mismo costado, pero con la misma imprecisión final, también.

El partido se ensució en los alrededores del descanso. El Castellón recibió más tarjetas por protestas y chorradas que el Torre Levante por un par de patadas feas. Entre una discusión y otra el juego alcanzó sin goles el tiempo de asueto.



La percusión

El Castellón empezó el segundo tiempo igual que lo acabó: fallando ocasiones de gol. Sobre el verde se clavaron picas que evidenciaron jerarquías. Enrique y Dealbert empujaron desde atrás al equipo en campo contrario, Marenyà se echó al grupo a la espalda y el ataque percutió de veras. El monólogo albinegro solo se interrumpió en un par de sustos en la pelota parada.

El Castellón jugó bien tras el descanso, entendiendo bien como todo lo bien que se puede jugar en Tercera y en este tipo de campos. Generó un capazo de ocasiones, de anhelos que terminaron en lamentos: Serra tuvo dos de zurda similares, en el minuto 47 y en el 94, y las dos las tiró fuera; al mismo sitio se fue un tiro de Marenyá desde segunda línea tras una incursión profunda de Juanjo; William probó fortuna lejana saliendo desde el banquillo y Fonte sacó petróleo orbitando alrededor de Cubillas, también sin puntería, de zurda en el 66 y de cabeza en el 75 y el 93, para desesperación visitante.

La balanza final del 0-0 no evita cierto desánimo: pesa en un lado la objetividad fría de la clasificación y el resultado, todavía más en el Castellón que la subjetividad etérea de eso que llaman sensaciones.