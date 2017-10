«Se ha buscado a un grupo que sea sincero y competitivo»

A pesar del irregular inicio de temporada del conjunto de Toni Ten, Gatell ha demostrado con holgura su calidad. Después de lograr un ascenso frustrado en los despachos con el Melilla en 2016, el jugador gerundense ha apostado por el Ciutat para poder disputar más minutos y, sobre todo, contar con un rol importante

Edu Gatell Sanz (Empuriabrava, 1989) destacó desde bien temprano por su intensidad y coraje sobre la cancha, unas aptitudes que le valieron para debutar en 2011 en la LEB Oro. Actualmente, tras pasar por dos equipos en casi seis temporadas en la segunda categoría nacional, el pívot catalán es una de las piezas clave del nuevo proyecto del TAU Castelló.

En 2016 ascendió a la ACB con el Melilla. No obstante, el ascenso no se hizo efectivo debido a las trabas económicas impuestas desde la ACB. ¿Cómo valora la actual situación de la liga?

Precaria. Por los salarios, las condiciones y el hecho de que haya partidos entre semana en los que apenas van 500 personas a verlos, cosa que no sale rentable a los clubes por el tema de la taquilla ni de los desplazamientos. Y, no se sabe si es en los despachos o por los clubes, se decide acortar la liga para no pagar un mes o mes y medio más. Así que al final los jugadores y los cuerpos directivos somos los que pringamos en este sentido porque nos quedamos sin poder ver a la familia en las vacaciones de Navidad o en otras fechas en las que nos gustaría estar en casa como Semana Santa. Encima ahora los sueldos no son los de antaño, y al final la motivación es más deportiva que económica.

¿Qué le parece que quieran eliminar el ascenso directo?

Es matar un poco la competición. Antes te centrabas en quedar primero porque tenías el aliciente del ascenso directo, y del segundo al noveno intentabas quedar lo más arriba posible para el factor cancha. Pero si ahora eliminas el ascenso directo, aunque sigas queriendo buscar el play-off, no hay tanta competitividad. Para mí se tendría que mantener igual y facilitar el ascenso si se hace deportivamente. En el fútbol asciendes directamente y te dan mucho dinero y se invierte para ello; en cambio, en baloncesto tienes que pagar mucho dinero para poder disputar una liga que te has ganado en las canchas.

¿Qué factores fueron determinantes para que apostara por el TAU Castelló?

Principalmente porque hablé con Eric Sánchez, quien me comentó la forma de trabajar del club y que este era muy familiar y humano. Luego también me decidí cuando hablé con Toni Ten para que me explicara su impresión sobre mí y qué quería para mí en el equipo. Así es como me decidí por un equipo donde deportivamente quizás no es tan fuerte, pero donde pueda tener más minutos y tener un papel más importante que de haber seguido en Melilla. Además, el club desde un principio se puso en contacto conmigo con un interés muy fuerte y eso siempre anima a fichar.

Este año el club ha apostado por una serie de jugadores con más experiencia. ¿Puede esto darle al equipo ese plus de competitividad que en algunas ocasiones le faltó la temporada pasada?

Creo que es más importante el grupo humano que los jugadores importantes. Hay personas que creen que cuando tienes una plantilla de diez se va a jugar muy bien, pero si no se unen los jugadores, la cosa no avanza. He estado en equipos que, económicamente o por jugadores, no teníamos que hacer nada, pero si el grupo era bueno, nos entendíamos en pista, y eso es lo que está pasando. Este año se ha buscado a un grupo humano que sea sincero y competitivo, y por lo que veo en la pista se ha encontrado. Es cierto que a veces tenemos altibajos, pero somos ocho jugadores nuevos y nos tenemos que conocer en la pista, y poco a poco estamos demostrando el ADN que quiere que tenga el TAU Castelló.

¿Cómo valora el inicio de la liga y qué espera del próximo enfrentamiento ante Breogán?

El inicio de la liga ha sido un poco raro porque hay equipos que se supone que no iban a dar la cara y que era un partido fácil como Araberri, pero perdemos. Pero luego se demuestra que Araberri está ganando a equipos que nadie se piensa que va a ganar. De hecho, contra Manresa nosotros perdemos de 30 y Araberri llega a tener la canasta para ganar. En cuanto al partido ante Breogán, será muy difícil pero nosotros vamos con la intención de dar la cara e intentar dar la sorpresa.

Recientemente Toni Ten afirmó que actualmente es el único pívot que está jugando a un «nivel importante». ¿Cómo asume dicha responsabilidad?

Yo intento no pensar en ello e intento pensar en lo mejor para el equipo. En este caso sí que es verdad que a lo mejor Kyle (Rowley) no ha demostrado todo el potencial que tiene, pero el equipo está en ello. Cuando vemos que alguno está decaído, el equipo se une hacia él e intenta animarlo para que explote todo su potencial. Si Toni dice que soy el pívot más importante, creo que Tuty (Sabonis) y Charles (Nkaloulou) están muy bien, y Kyle el otro día tuvo buenos minutos. Tenemos que ir jugando partido a partido e intentar mejorar todos.

En los encuentros en el Ciutat ha demostrado que es un jugador que se entrega a la afición. ¿Cree que la afición también se vuelca con el equipo?

Siempre he sido un jugador que pico mucho a la afición en animarlo. A veces cuando te meten dos triples y no acabas de arrancar, va bien encararse contra el público para que te animen y vean que el jugador está mostrando intensidad. Entonces si el público anima, ayuda a que el equipo también se crezca en sí mismo. Y al Ciutat de Castelló hay veces que no hace ni falta animarle, sino que son ellos los que te apoyan, te animan y te gritan y eso se nota muchísimo en la pista.

¿Qué objetivos se ha marcado el equipo?

Creo que el objetivo principal y por lo que se ha apostado tanto dinero esta temporada es intentar llegar a los play-off. Además, creo que todo jugador quiere llegar a lo más alto posible cada vez que compite. Y, de hecho, mi intención es estar con el equipo a muerte para llegar lo más arriba. Lo importante es no menospreciar a ningún rival, ni temer a ningún otro, e ir jugando cada partido de tú a tú.