El Onda no tiene piedad y le endosa una «manita» a un flojo Club la Vall

El Onda tumbó al Club la Vall. El primer gol lo metió Ximo tras un saque de córner. El dominio fue local durante toda la primera mitad pero el segundo gol no llegó hasta la reanudación. Lo metió Víctor Junior tras un rechace de Sergi. El tercero llegó muy rápido y fue denitivo: Enric por banda izquierda, sortea al defensa y, en el uno contra uno, no falla. Las ocasiones locales no cesaron. En el 69, Rocky, tras recibir un centro de Juan Carlos, anotaba el 4-0, Finalmente, en las postrimerías, Andoni mete el 5-0, desde el borde del área pequeña. En definitiva, un resultado abultado fruto de la superioridad de los locales sobre un débil equipo contrario.