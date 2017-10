Reemplazos al rescate

Todavía es octubre pero ya es oficial. El Castellón necesita una remontada importante para aspirar al título de Liga. En apenas once partidos, los de Frank Castelló han concedido una ventaja de ocho puntos al líder, La Nucía. No es poca cosa y no es solo eso: la distancia con el cuarto clasificado, el último puesto de promoción, es ya de cinco puntos. El conjunto albinegro confía la remontada a la puesta a punto de futbolistas llamados a marcar las diferencias, y que de momento apenas han podido aportar por las lesiones. Arturo, William, Iván Sales, Kike Ferreres y pronto Abraham Peleteiro. Los reemplazos llegan al rescate.

Una de las debilidades del Castellón han sido los laterales. En el flanco diestro, Luismi Ruiz no ha alcanzado aún, irregular, el nivel que ofreció en la temporada de su debut. Falta poco para que vuelva Abraham Peleteiro, que ha superado la lesión de rodilla. El gallego ha participado ya incluso en partidillos amistosos entre semana, y tendrá disponible la ficha federativa a partir del cercano 3 de noviembre.

También habrá novedades pronto en el carril izquierdo, donde se ha notado, pese al esfuerzo de Juanjo, la baja de Kike Ferreres y la ausencia de un sustituto natural en la plantilla. Ferreres apunta a la titularidad el miércoles en Castalia contra el Paiporta, máxime tras la torcedura de tobillo que sufrió Juanjo contra el Torre Levante.

En Orriols volvió precisamente Arturo Navarro. El central castellonense, llamado a ser una de las referencias del grupo, solo ha jugado tres partidos como titular hasta el momento. Su ausencia ha condicionado hasta el esquema de juego. Sin él, Frank aparca la solución de los tres centrales.



Calidad arriba

También ha asomado en los últimos partidos el brasileño William, la gran apuesta de Frank para marcar diferencias en la zona ofensiva. Ahí volverá también el miércoles Iván Sales.