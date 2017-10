Castelló abrirá los aseos públicos con un regulador de acceso y gratuidad

Los aseos públicos instalados por el Ayuntamiento de Castelló se abrirán en los próximos días, según informó este lunes el consistorio en un comunicado. El proyecto de instalación concluyó hace unas semanas y en estos momentos se está completando el procedimiento administrativo de cara a la recepción de la obra.

La instalación de los WC se adjudicó por un importe total de 338.400 euros, lo que ha supuesto un ahorro de más de 40.000 euros respecto al presupuesto de licitación inicial. El proyecto de los aseos se ha financiado con arreglo al superávit presupuestario del año 2016.

El ayuntamiento indicó que el emplazamiento de los aseos se ha decidido en función de la concentración de personas en el espacio público. Se han instalado, por ejemplo, en las inmediaciones de la Ronda Este, junto a la pista de skate y en el parque del auditorio, en los parques del Pont de Ferro, Geólogo Gómez Royo, Primer Molí y Censal, en la plaza Botànic Calduch, en el Mercado Central y en la plaza de la Paz. Estos últimos permitirán reabrir el quiosco, al ser una dotación obligatoria por ley para licitar el contrato de explotación comercial del local.

La colocación de los WC paliará la falta de instalaciones de estas características en la ciudad y mejorará la calidad de vida ciudadana, pero, en especial, de la gente mayor, personas con capacidades diferentes, con problemas de salud y familias con niñas y niños. Cada instalación está formada por dos unidades prefabricadas, unisex y adaptadas a cualquier tipo de accesibilidad. Además, cuentan con un diseño atemporal con acabados en cerámica y acero y sistema de autolimpieza.

En este punto, desde los partidos de la oposición se criticó que los aseos no concordaban con el entorno arquitectónico, especialmente en el caso del situado en la Plaza de la Paz. En el caso de Ciudadanos, el edil José Antonio Zamora indicó que «la ordenanza de policía de edificación indica claramente en su punto diez: «condiciones generales de estética, que todas las construcciones se adaptarán, en los aspectos más básicos, a las características de la zona y procurarán no desentonar del conjunto o el entorno en que estén situadas, algo que no se cumple con los nuevos aseos».

Por su parte, el Partido Popular, la formación consideró tras la aprobación de la partida que el consistorio iba a «tirar por el retrete» más de 400.000 euros y aseguró que, a su juicio, no se trataba de una inversión sostenible. El portavoz adjunto, Juan José Pérez Macián criticó la semana pasada «la dejadez y la ineficacia en la gestión de la alcaldesa Amparo Marco, que mantiene cerrados los ocho aseos públicos que ha instalado en la ciudad».

Cabe apuntar que desde el consistorio se informó que los aseos públicos funcionarán de forma gratuita y tan solo habilitará en ellos un mecanismo para regular el acceso.