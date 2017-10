El CD Castellón sondea el mercado en busca de un portero

Al parecer, ya se ha activado la operación para fichar un portero para la meta albinegra y reforzar así una demarcación en la que esta temporada en curso solo ha jugado Alejandro Zagalá ya que todavía no ha debutado el canterano Álvaro Unanua.

El Castellón, como equipo de Tercera División, no tiene que esperar al 1 de enero de 2018 para poder fichar sino que tiene la posibilidad de hacerlo hasta el 31 de ese mes ya que en esta categoría el mercado de fichajes funciona de forma diferente.

Así, la maquinaria del club castellonense ya está peinando el mercado en busca de un jugador que aumente el nivel competitivo del plantel y obligue a Zagalá a trabajar más si cabe para pelear por la titularidad. Pero el portero castellonense parece que no será el único que tendrá que pelear por un puesto en el once de Frank Castelló si el club encuentra los jugadores que busca ya que la intención parece ser la de traer, además, a otros dos jugadores para reforzar determinadas posiciones del campo, como bien podría ser un lateral zursdo ya que, con las lesiones, el equipo se ha resentido sobremanera en esta posición. En el planteamiento del Castellón no se descarta que alguno de estos nuevos futbolistas llegue en calidad de cedido.