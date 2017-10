Víctor Ruiz: "Ha llegado el momento de no permitirse ningún error en la Liga Europa"

El defensa del Villarreal CF Víctor Ruiz dejó claro que "ha llegado el momento" de no permitirse "ningún error" que pueda complicar su futuro en la Liga Europa, empezando por la visita de este jueves al Slavia de Praga donde ve "importantísimo" ganar y al que se medirán con el refuerzo "anímico y de confianza" del empate ante el Atlético de Madrid.

"Es importantísimo el sumar los tres puntos este jueves y no tenemos otra idea que no sea la de ganar. Nos hemos permitido en los anteriores partidos el no hacerlo, pero ha llegado el momento de no permitirse ningún error o muy pocos", expresó Víctor Ruiz este martes en rueda de prensa.

El central insistió en que la victoria ante el Slavia "es fundamental" y que el 'Submarino Amarillo' está "bien y confiando en que puede ganar", sin olvidar que "en los últimos años" siempre les ha costado "muchísimo la fase de grupos" del torneo continental "ante rivales a priori asequibles". "Creo que todos los años hemos pasado como segundos, así que fácil nadie te pone nada", admitió.

Para el partido del jueves, reconoció que, "de momento", no ha hablado "mucho del planteamiento" ante el Slavia, del que cree que al jugar ante su público ofrecerán "un poco más" de lo que mostraron en el Estadio de la Cerámica. "Ellos están en una situación parecida a nivel de puntos y quizás serán un poco más atrevidos", apuntó Ruiz, que pidió estar "muy atentos" en los centros y jugadas a balón parado por la estatura de sus rivales.

"El equipo intenta estar siempre de la misma manera, pero cada partido es totalmente diferente. Es verdad que en Liga estamos sumando mejores resultados y tenemos que intentar transformarlos ahora en la Liga Europa y en la Copa cuando toque", subrayó Ruiz en relación a los resultados en el torneo doméstico y los de las otras dos competiciones.

El defensa reconoció que está "bien", pero que "jugando mejor", pese a que el equipo anda justo de centrales después de que la lesión de Rubén Semedo parezca que va "para largo". "Daniele (Bonera), Álvaro (González) y yo tenemos que intentar recuperar bien y entre los tres ir compitiendo para seguir igual de bien", comentó.

Sobre el empate logrado en el Wanda Metropolitano, el catalán cree que les da "un poco más a nivel anímico" y que les "refuerza la confianza" y el saber que son "un equipo complicado". "Lo venimos haciendo bien en las últimas jornadas y ese empate te empuja a ir un poco más alegre a Praga", se sinceró.

El Villarreal, que ahora con Javi Calleja "quizá quiera ser un poco más protagonista", sigue siendo un equipo aspirante a Europa, lo que "habla muy bien de los jugadores que han estado y están, de los entrenadores y de la gente del club". "La línea es mantener esa idea de pensar de estar todos los años en puestos de Europa", remarcó.

Finalmente, Víctor Ruiz se refirió a la cesión de Enes Unal al Levante. "Es un tema personal de él y el club. Le estaba costando un poco el tema del idioma para la adaptación a jugar y entrenar, pero el club demostró que confía en él y el acumular minutos en otro equipo le puede venir bien para volver", opinó.