Una idea de negocio real

La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha impulsado este curso la primera edición del programa «e2: estudiante x emprendedor UJI» dirigido a estudiantes de grado, posgrado o recién titulados de cualquier ámbito de conocimiento de la universidad. El programa, conocido como «ecuadrado», busca entrenar estudiantes de cualquier titulación en la creación de iniciativas de negocio con el apoyo de empresarios de la región. Esta iniciativa se materializará en la creación de equipos multidisciplinares conformados por un estudiante tutor que coordinará a otros compañeros de diversas carreras y por un empresario-mentor que los orientará y apoyará para generar ideas y establecer propuestas reales de negocio.

La estudiante Zaira Torres y el director técnico de Reciplasa Fernando Albarrán son la tutora y el empresario mentor de uno de los cuatro equipos que participan en esta iniciativa. Dos de los equipos trabajan en un modelo empresarial tecnológico, otro turístico y el de Torres y Albarrán es de índole social. «Estamos en la primera fase, la idea de negocio y creación del modelo de empresa. Lo que tenemos definida es la línea por la que queremos trabajar pero el proyecto lo tenemos que trabajar en conjunto con el resto del equipo», explica la estudiante tutor quien añade que, a mediados de noviembre, ya tendrán la propuesta más definida.

Zaira Torres es la primera vez que participa en un iniciativa de estas características y lo ha hecho con la finalidad de «adquirir una serie de competencias y trabajarlas durante todo el proceso para llegar a una idea viable de negocio». Además, explica «que me interesé por este proyecto porque considero que soy una persona creativa, que pienso en las deficiencias o problemas de la sociedad y siempre se me ocurre ideas, y como no las desarrollo ni las pongo en marcha, creía que era un buen momento para probar». Su grupo está compuesto por Néstor Arenós, de Administración y Dirección de Empresas, Verónica Albarrán, de Medicina, Nicole Guhl, de Turismo y Omar González, graduado en ingeniería industrial.

Todos ellos son asesorados por Fernando Albarrán, el empresario encargado de guiarles en la idea de negocio, sobre todo, para adaptarla a la realidad. «Nuestra labor como empresario tutor es dirigir el proyecto hacia la realidad para que pueda ser ejecutable, encaminarlo a la visión real y ver cuál puede ser el problema de implantar esa línea de negocio, si es viable, si no es viable, cuáles son los problemas legales y económicos que pueden plantear», explica el técnico de Reciplasa.

Además, Albarrán añade que «nosotros asesoramos, realmente son los alumnos los que están ejecutando los trabajos porque, al final, el emprendedurismo que se pretende es que sea del alumno, fundamentalmente». Entre las dificultades que se encuentran a la hora de impulsar un proyecto o negocio, el mentor de «Ecuadrado» señala que la principal es la económica. «Hay que ver cuáles son los ingresos y gastos que puedes tener y ver si el negocio es viable o no y qué posibilidades tienes de ponerlo en funcionamiento en la vida real. Después de la tormenta de ideas tuvimos que ir desechando una serie de propuestas muy interesantes pero que serían muy difícil realizarlas en la vida real, bien desde el punto de vista tecnológico, económico o legal».

El programa se extenderá hasta los meses de noviembre y diciembre y ofrece 30 horas de formación diferencial en temáticas vinculadas al liderazgo, gestión de equipos, modelos de negocio, creatividad, negociación y habilidades comunicativas, con un claro objetivo: hacer una idea realidad.