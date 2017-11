La rémora de las fases de grupo

Durante las últimas temporadas, al Villarreal CF le ha costado más de la cuenta superar las fases de grupo de la Liga Europa. Y esta campaña, a diferencia de lo que se podía pensar inicialmente, también. Por este motivo, el encuentro de mañana contra el Slavia de Praga se ha convertido en vital para las aspiraciones de los villarrealenses de superar esta fase inicial de la Liga Europa y, además, hacerlo como primero de grupo.

«Ha llegado el momento de no permitirse ningún error más. Es importantísimo ganar al Slavia de Praga y llegamos reforzados anímicamente y con confianza tras el empate ante el Atlético de Madrid», explica Víctor Ruiz.

En las tres primeras jornadas de la competición europea, el plantel que actualmente entrena Javi Calleja ha ganado un encuentro y empatado los otros dos. La victoria fue ante el FC Astana en el Estadio de la Cerámica (3-1), mientras que las igualadas llegaron ante el Maccabi en Tel Aviv (0-0) y el Slavia de Praga en tierras vila-realenses (2-2).

Con estos resultados, el Villarreal se encuentra empatado a cinco puntos con el equipo checo, al que se enfrenta mañana a domicilio (19.00 horas), mientras que el Astana es tercero con un punto menos. Así, todo lo que no sea ganar en la República Checa podría complicar la opción de ser líder del grupo e, incluso, complicar la clasificación para la siguiente ronda.

«Es importantísimo el sumar los tres puntos este jueves y no tenemos otra idea que no sea la de ganar. Nos hemos permitido en los anteriores partidos el no hacerlo, pero ha llegado el momento de no permitirse ningún error o muy poco», justificó el central catalán.

Sumar tres puntos pondría más líder al Villarreal con ocho puntos y el segundo clasificado quedaría a expensas del resultado que se dé en el otro encuentro del grupo entre el Astaná y el Maccabi. Sin embargo, un empate en este encuentro y una victoria del Astaná podría incluso dejar fuera al cuadro villarrealense.

«Estamos bien y confiamos en que podemos ganar, pero sí que es cierto que en los últimos años siempre nos ha costado muchísimo la fase de grupos ante rivales a priori asequibles. Creo que todos los años hemos pasado como segundos, así que fácil nadie te pone nada», argumentó Víctor Ruiz.

A favor del Villarreal de cara al encuentro del jueves están las estadísticas ya que el submarino nunca ha perdido en la República Checa tras las cuatro visitas que ha realizado y tiene intención de prolongar la racha sin perder a domicilio en Europa que inició hace catorce meses. Cabe recordar que el equipo de la Plana Baixa perdió por última vez ante el Mónaco, el pasado mes de agosto de 2016, en la previa de la Liga de Campeones, y desde entonces, ha conseguido encadenar cinco salidas sin conocer la derrota.