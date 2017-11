Ganar o ganar. No le queda otra al CD Castellón. Ganar y, si no es mucho pedir, ofreciendo una imagen acorde a un equipo hecho para marcar las diferencias en Tercera. El proyecto vendido este verano por los actuales gestores pasaba por una plantilla que llevaría la voz cantante en el grupo, se fichó y se invirtió bien en fichajes. Pero no entraba en los cálculos que ,a punto de consumirse el primer tercio de la temporada, el equipo estuviese séptimo en la tabla a ocho puntos del líder y a cinco del cuatro clasificado.

Dada esta situación, el Castellón tiene que conseguir una victoria innegociable esta tarde. Los tres puntos se deben quedar en Castalia al tiempo que se mejora la imagen. Dominar los partidos, encarrilarlos y asegurarlos, para evitar llegar al tramo final ganando por la mínima y con el canguelo en el cuerpo, como sucedió tantas veces esta temporada y que tantos puntos le ha privado de sumar a la escuadra que entrena Frank Castelló.

Castalia ya ha visto perder en dos ocasiones al Castellón esta temporada. Hubo desesperación por no marcarle a un Almazora que en el minuto 92 le soltó un duro revés al conjunto capitalino y también ante un buen Atlético Levante que llegó a zarandear a los albinegros en el primer tiempo y, en una segunda parte más equilibrada, le asestó otra puñalada a los albinegros en el minuto 92.

Enfrente estará hoy un Paiporta que en sus seis salidas arrancó dos triunfos ante el Almazora (0-2) y el Rayo Ibense (0-1), al margen de empatar ante el Buñol (1-1) y perder frente a La Nucía (5-2), Alzira (2-0) y Villarreal C (2-1). Eso sí, el equipo de Álvaro Ortí llega tras ceder por la mínima ante el Eldense (0-1).

A nivel de plantilla, el Castellón afrontará esta cita con la baja del lateral Abraham Peleteiro (sin ficha federativa) y el regreso de Iván Sales. El que también podrá jugar finalmente e incluso repetir en el lateral izquierdo es Juanjo Gracia. Su rival perderá por sanción al centrocampista David Pozuelo, pero recupera al central Ángel Cano y al mediocentro Adrián González, una vez han cumplido un partido de sanción.

Atención deberá tener la defensa albinegra con el segundo máximo realizador de la categoría, el delantero Christian Contreras, que suma ocho goles y es un verdadero quebradero de cabeza para los rivales en lo que va de temporada.