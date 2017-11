Los 16.600 m2 del arenal

¿Para qué quiere el Arenal Sound 16.600 m2 de terreno en el Arenal? Es ésta una pregunta que muchos ciudadanos de Borriana nos estamos cuestionando estos días, días por cierto muy movidos y con mucha información sesgada e interesada en los medios y en la calle que no es muy fácil filtrar.

Después de que mucha gente pensara por momentos que se estaba vendiendo todo el Arenal, ya nadie parece discutir que no sólo el Ayuntamiento sigue siendo propietario de sus casi 250.000 m2 de suelo, sino que los 16.000 m2 que salieron a subasta el día 26 de octubre pasado nunca han sido del Ayuntamiento.

Por lo tanto, en este tema seguimos igual que siempre, si nunca han sido del Ayuntamiento, ¿a qué viene ahora tanto ruido si seguimos igual que desde hace 50 años?

No me cabe ninguna duda de que la oposición casi siempre está por exagerar hasta la extenuación los errores del gobierno para sacar provecho político, aunque no sea demasiado bueno para los intereses generales de la ciudad, pero eso es lo que hay y lo que habrá, así son las reglas del juego.

Y en este caso vaya que lo están haciendo, y no me quejo por ello ya que también he sido concejal, y por cierto de la oposición, ya que sabiendo lo que hay intento dar un poco de luz al tema para quien quiera leerme, no sea que después de tantos enfoques interesados el pupurri sea tan grande que para el común de los mortales sea muy difícil entender la realidad.

Es cierto que ha habido muchos errores de gestión por parte de nuestros gobernantes, pero no sólo de los que ahora rigen la ciudad sino también de los anteriores.

Los de antes porque en la anterior legislatura se inició el expediente de enajenación de esta franja de terreno por parte de Patrimonio del Estado, y no consiguieron dar con la tecla para paralizarlo, y eso que teníamos un alcalde que había sido diputado del Congreso durante varias legislaturas y tenía muchos contactos en la capital.

Y los de ahora, porque se encontraron con una subasta que intentaron también evitar pero quizás no supieron leer que era el momento de no ir solos a la aventura, sino muy acompañados de los grupos de la oposición (casualmente uno de ellos con mando en Madrid), que es como ir acompañado por todos los ciudadanos de Borriana, y seguro que entonces no estaríamos como estamos ahora.

Y quizás también habría que haberse personado en la subasta, pero el equipo de gobierno creyó oportuno no hacerlo siguiendo los consejos del equipo técnico del Ayuntamiento, que seguramente sólo vieron lo que era correcto hacer frente a la que era necesario hacer.

Y después de todo esto, nos encontramos que hay una empresa que se presenta a la subasta y que creo que hizo lo correcto de cara a evitar que algún tercero que no fuera ella misma o el Ayuntamiento pudiera comprar esos terrenos y pudiera dificultar su uso para la mejor semana de verano que año tras año sigue utilizando.

Pero sabiendo que el Ayuntamiento no se iba a personar en la subasta, de lo que tuvo conocimiento días antes, y conociendo allí mismo que nadie más lo hacía en ese momento, la pregunta del titular surge espontáneamente: ¿para qué quiere el Arenal Sound estos terrenos?

No es fácil adivinar los intereses de una empresa que siempre ha jugado muy fuerte, primero con un equipo de gobierno amigo con el que iniciaron la conquista del verano de Borriana y después con otro que no lo es tanto, pero que al final ha sucumbido a los cantos de cisne de sus exitosos partícipes no por él mismo sino porque desde muy arriba así lo han querido.

Siento defraudar a algunos corrillos de opinión que afirman lo contrario, pero está muy claro que estos terrenos no tienen ningún interés urbanístico, ya que el Ayuntamiento propietario del 95% de suelo restante, es el único que puede decir lo que allí se puede hacer y lo más importante, cuándo se va a hacer.

¿Y para qué entonces una empresa como el Arenal Sound que no se dedica a estos menesteres urbanísticos, va a gastarse más de 400.000? en un suelo que no puede realizar hasta dentro de 10, 20, 40 años o quizás nunca?

Tampoco pueden impedir su uso como suelo público, ya que el Ayuntamiento podría iniciar el Programa y proceder a una reparcelación y ubicar sus derechos urbanísticos en una esquina que casi nadie pueda ver.

Lo siento, es difícil de entender, pero yo no le encuentro ninguna explicación a no ser que lo que pretenden sea presionar al Ayuntamiento de alguna manera.

Pero si esos terrenos no han sido nunca del Ayuntamiento, ¿qué presión pueden realizar, si en el fondo al Ayuntamiento le puede ser igual tener su propiedad o no, aunque sería conveniente que nadie más lo sea? Espero que si eso es así, el Ayuntamiento sepa defenderse como es debido, medios tiene para ello, y ya que esos terrenos todavía no han pasado a ser propiedad del Arenal Sound porque no han pagado todavía los 400.000? por los que pujó en la subasta, les pueda convencer para que se los ahorren que seguro que les hará más falta en su negocio, y así la subasta pueda quedar desierta, de tal manera que entonces sí, todos los grupos políticos que ahora se están tirando los trastos se unan por fin y defiendan juntos los intereses de la ciudad ante el Ministerio de Hacienda, todos muy unidos y con una sola voz, clara y muy fuerte, que esos terrenos han de ser para el Ayuntamiento y para nadie más, y mucho mejor si son a coste cero, ya que los estamos utilizando como propios desde hace casi 50 años.