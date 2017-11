Els trinqueters pagaran un impost reduït per a regularitzar les travesses

Hi ha acord. Els trinqueters i la Generalitat han trobat un punt d'encontre que permetrà regularitzar les travesses sense que això supose una ferida mortal per a l'economia de la pilota valenciana. Després d'una reunió entre el director general de Tributs i Joc, Eduardo Roca, un representant de la Federació de Pilota Valenciana i dos trinqueters (un per l'escala i corda i altre pel raspall), el futur de les travesses sembla garantitzat gràcies a un nou sistema.

A partir d'eixe moment, la conselleria d'Hisenda i Model Econòmic serà la responsable d'emetre i validar uns nous talonaris amb els que es farà la postura durant les partides. Eixos talonaris seran enviats a la Federació de Pilota Valenciana, encarregada de distribuir-los als trinqueters a un preu per determinar. Per la seua banda, els trinqueters hauran d'abonar una taxa del 1,5 % del preu de cada talonari, que anirà destinada a l'administració. Es tracta d'un impost reduït, fonamentat amb l'argument de que la pilota valenciana és Bé d'Interés Cultural, amb el que el Consell considera regularitzada les travesses al trinquet.

Fins ara, els trinqueters no tributaven per la recaptació amb les travesses durant les partides (entre un 12 % i un 15 % del total dels diners apostats). En un primer moment la Generalitat va voler imposar una taxa de 100 euros per partida per regularitzar les travesses, una iniciativa a la que es van oposar tots els trinqueters degut a la davallada d'espectadors al trinquet.