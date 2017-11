El Espai d'Art Contemporani inicia el martes el ciclo «Dancing in the Dark Side»

La proyección de la película The Hunger de Tony Scott, el martes 7 de noviembre a las 22.00 horas, iniciará el ciclo Dancing in the Dark Side en el Espai d'Art Contemporani de Castelló. El ciclo comisariado por José A. Martínez (Umlaut Dj) propone, a través de la proyección de ocho películas y un cortometraje, un acercamiento a la Subcultura Dark.

El adjetivo de Dark incluye una gran variedad de estilos musicales vanguardistas. Pero no únicamente es esta dimensión la que hace del Dark una subcultura singular. El ciclo huye de las películas que han hecho de esta estética una mera explotación comercial y se presentará una pequeña selección de expresiones cinematográficas de culto que identifican temas clave de la estética Dark en su recorrido: el vampiro, la magia, la música, el existencialismo, el suicidio, la estética del mal, los límites del cuerpo, de la mente, de la ciencia y de la técnica, y por encima de todo la poesía, entendida en su sentido más amplio.

Con este ciclo finaliza la temporada 2017 del Espaicinema, centrada en ciclos de carácter temático bajo la dirección de un comisario seleccionado para cada ocasión.